10:02 16.05.2022 (обновлено: 10:33 16.05.2022)
Мэр Ярославля Волков объявил об отставке
Мэр Ярославля Волков объявил об отставке и переходе на новое место работы
Мэр Ярославля Владимир Волков. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, возглавлявший город с октября 2018 года, объявил об отставке.
"Уважаемые ярославцы! Дорогие друзья! Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", — написал он в своем Telegram-канале.
Волков поблагодарил ярославцев и бывшего губернатора региона Дмитрия Миронова за сотрудничество.
"Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Потому что здесь живут люди, которые любят Ярославль и готовы развивать его, бережно сохраняя великую историю этого города. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю — это чувство во мне никогда не угаснет", — подчеркнул он.
Волков стал исполняющим обязанности мэра города Ярославля с 4 октября 2018 года, был утвержден депутатами 5 декабря 2018 года. До этого два года работал на посту главы Переславля-Залесского и Переславского района.
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