https://ria.ru/20220516/yaroslavl-1788739467.html

Мэр Ярославля Волков объявил об отставке

Мэр Ярославля Волков объявил об отставке - РИА Новости, 16.05.2022

Мэр Ярославля Волков объявил об отставке

Мэр Ярославля Владимир Волков, возглавлявший город с октября 2018 года, объявил об отставке. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:02

2022-05-16T10:02

2022-05-16T10:33

ярославль

политика

владимир волков (политик)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, возглавлявший город с октября 2018 года, объявил об отставке."Уважаемые ярославцы! Дорогие друзья! Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", — написал он в своем Telegram-канале. Волков поблагодарил ярославцев и бывшего губернатора региона Дмитрия Миронова за сотрудничество."Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Потому что здесь живут люди, которые любят Ярославль и готовы развивать его, бережно сохраняя великую историю этого города. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю — это чувство во мне никогда не угаснет", — подчеркнул он.Волков стал исполняющим обязанности мэра города Ярославля с 4 октября 2018 года, был утвержден депутатами 5 декабря 2018 года. До этого два года работал на посту главы Переславля-Залесского и Переславского района.

https://ria.ru/20220214/otstavka-1772658687.html

ярославль

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ярославль, политика, владимир волков (политик)