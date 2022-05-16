https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html

"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России

"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России - РИА Новости, 16.05.2022

"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России

"Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:44

2022-05-16T11:44

2022-05-16T12:54

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании.Такая информация появилась ранее в Telegram-каналах. В частности, речь шла о возможном переезде персонала в Израиль. В "Яндексе" заявили, что таких планов нет."Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", — сказали в пресс-службе.В компании уточнили, что офис в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango и других различных сервисов.

https://ria.ru/20220430/yandeks-1786313214.html

https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, израиль, яндекс, россия, в мире