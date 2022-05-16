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"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России - РИА Новости, 16.05.2022
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"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России - РИА Новости, 16.05.2022
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
"Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:44
2022-05-16T12:54
москва
израиль
яндекс
россия
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании.Такая информация появилась ранее в Telegram-каналах. В частности, речь шла о возможном переезде персонала в Израиль. В "Яндексе" заявили, что таких планов нет."Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", — сказали в пресс-службе.В компании уточнили, что офис в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango и других различных сервисов.
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москва, израиль, яндекс, россия, в мире
11:44 16.05.2022 (обновлено: 12:54 16.05.2022)
 
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России

"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании.
Такая информация появилась ранее в Telegram-каналах. В частности, речь шла о возможном переезде персонала в Израиль. В "Яндексе" заявили, что таких планов нет.
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"Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", — сказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что офис в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango и других различных сервисов.
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