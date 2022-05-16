https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России - РИА Новости, 16.05.2022
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
"Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:44
2022-05-16T11:44
2022-05-16T12:54
москва
израиль
яндекс
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании.Такая информация появилась ранее в Telegram-каналах. В частности, речь шла о возможном переезде персонала в Израиль. В "Яндексе" заявили, что таких планов нет."Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", — сказали в пресс-службе.В компании уточнили, что офис в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango и других различных сервисов.
https://ria.ru/20220430/yandeks-1786313214.html
https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, израиль, яндекс, россия, в мире
11:44 16.05.2022 (обновлено: 12:54 16.05.2022)
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Яндекс" не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или увозить команду из России, сообщили в компании.
Такая информация появилась ранее в Telegram-каналах. В частности, речь шла о возможном переезде персонала в Израиль. В "Яндексе" заявили, что таких планов нет.
"Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", — сказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что офис в Тель-Авиве
работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango и других различных сервисов.