https://ria.ru/20220516/vvp-1788769231.html

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году

Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:21

2022-05-16T12:21

2022-05-16T12:47

в мире

сша

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК.Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%."Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", - говорится в докладе.ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году - 3,1%.Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году - 3,5%.Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году - 5,4%; импорта - 8,7% и 2,7% соответственно.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, еврокомиссия