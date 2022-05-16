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ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022
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ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:21
2022-05-16T12:47
в мире
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК.Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%."Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", - говорится в докладе.ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году - 3,1%.Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году - 3,5%.Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году - 5,4%; импорта - 8,7% и 2,7% соответственно.
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в мире, сша, еврокомиссия
12:21 16.05.2022 (обновлено: 12:47 16.05.2022)
 
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,9 процента

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК.
Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:16
ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП
"Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", - говорится в докладе.
ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году - 3,1%.
Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году - 3,5%.
Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году - 5,4%; импорта - 8,7% и 2,7% соответственно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:19
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
 
В миреСШАЕврокомиссия
 
 
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