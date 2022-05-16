https://ria.ru/20220516/vvp-1788769231.html
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:21
2022-05-16T12:21
2022-05-16T12:47
в мире
сша
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК.Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%."Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", - говорится в докладе.ЕК ожидает, что инфляция в США в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году - 3,1%.Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году - 3,5%.Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году - 5,4%; импорта - 8,7% и 2,7% соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, еврокомиссия
12:21 16.05.2022 (обновлено: 12:47 16.05.2022)
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,9 процента
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Еврокомиссия понизила оценку по динамике ВВП США на 2022 год - ожидает роста на 2,9% против осенних 4,5%, следует из весеннего прогноза ЕК
.
Оценка на 2023 год понижена до 2,3% с осенних 2,4%.
"Инфляция, по прогнозам, достигнет пика во втором квартале 2022 года, а затем постепенно снизится по мере постепенного ослабления ограниченного предложения, ослабления инфляции, цен на энергоносители и внутреннего спроса. Более высокая инфляция в течение длительного времени и влияние геополитической напряженности являются основными рисками для прогноза", - говорится в докладе.
ЕК
ожидает, что инфляция в США
в 2022 году составит 7,3%, в 2023 году - 3,1%.
Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США по итогам 2022 года составит 3,6%, а в 2023 году - 3,5%.
Кроме того, комиссия прогнозирует объем экспорта из страны по итогам года на уровне 5,7%, а в 2023 году - 5,4%; импорта - 8,7% и 2,7% соответственно.