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В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП - РИА Новости, 16.05.2022
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В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП - РИА Новости, 16.05.2022
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:19
2022-05-16T12:40
экономика
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК.Также ожидается всплеск инфляции до 20,5%. В 2023 году рост потребительских цен, как ожидается, замедлится до 10%.В предыдущем прогнозе ЕК прогнозировала рост ВВП РФ в 2021 году - на 3,9%, в 2022 году - на 2,6%, а в 2023 - на 2,2%.По мнению ЕК, такое резкое падение ВВП приведет к снижению уровня производства как минимум на десятилетие, поскольку Россия вынуждена изменить свою экономическую модель. Также отмечается, что уровень жизни в стране снизится, что усугубит падение ВВП. Вместе с тем, высокие цены на сырьевые товары могут несколько смягчить экономический спад.
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экономика, россия, еврокомиссия
12:19 16.05.2022 (обновлено: 12:40 16.05.2022)
 
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП

В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП в 2022 году на 10,4 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК.
Также ожидается всплеск инфляции до 20,5%. В 2023 году рост потребительских цен, как ожидается, замедлится до 10%.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:10
ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год
В предыдущем прогнозе ЕК прогнозировала рост ВВП РФ в 2021 году - на 3,9%, в 2022 году - на 2,6%, а в 2023 - на 2,2%.
По мнению ЕК, такое резкое падение ВВП приведет к снижению уровня производства как минимум на десятилетие, поскольку Россия вынуждена изменить свою экономическую модель. Также отмечается, что уровень жизни в стране снизится, что усугубит падение ВВП. Вместе с тем, высокие цены на сырьевые товары могут несколько смягчить экономический спад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:16
ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП
 
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