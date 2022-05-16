https://ria.ru/20220516/vvp-1788768715.html
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП - РИА Новости, 16.05.2022
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:19
2022-05-16T12:19
2022-05-16T12:40
экономика
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК.Также ожидается всплеск инфляции до 20,5%. В 2023 году рост потребительских цен, как ожидается, замедлится до 10%.В предыдущем прогнозе ЕК прогнозировала рост ВВП РФ в 2021 году - на 3,9%, в 2022 году - на 2,6%, а в 2023 - на 2,2%.По мнению ЕК, такое резкое падение ВВП приведет к снижению уровня производства как минимум на десятилетие, поскольку Россия вынуждена изменить свою экономическую модель. Также отмечается, что уровень жизни в стране снизится, что усугубит падение ВВП. Вместе с тем, высокие цены на сырьевые товары могут несколько смягчить экономический спад.
https://ria.ru/20220516/prognoz-1788766259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, еврокомиссия
12:19 16.05.2022 (обновлено: 12:40 16.05.2022)
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП
В ЕС спрогнозировали падение российского ВВП в 2022 году на 10,4 процента