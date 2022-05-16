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ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП - РИА Новости, 16.05.2022
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ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП
ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП - РИА Новости, 16.05.2022
ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП
Европейская комиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 5,7 процента до 3,2 процента в 2022 году, говорится в докладе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:16
2022-05-16T13:38
экономика
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россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европейская комиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 5,7 процента до 3,2 процента в 2022 году, говорится в докладе ведомства.В ЕК отметили, что на фоне усиления глобального инфляционного давления перспективы роста для большинства мировых экономик оказались слабее ожидаемых.К числу факторов влияния комиссия отнесла украинский кризис, который вызвал мировой экономический шок.По предварительным оценкам Еврокомиссии, в следующем году рост мирового ВВП составит 2,3 процента.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие государства объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания. По данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле ускорилась до 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента. Также рост затронул потребительские цены, которые, по предварительной оценке, увеличились на 0,6 процента.Эта тенденция не обошла и США. По информации местного Минтруда, стоимость продуктов и топлива к концу марта там увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума.
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экономика, украина, россия, еврокомиссия, евростат, сша
12:16 16.05.2022 (обновлено: 13:38 16.05.2022)
 
ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП

ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 3,2 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европейская комиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 5,7 процента до 3,2 процента в 2022 году, говорится в докладе ведомства.
В ЕК отметили, что на фоне усиления глобального инфляционного давления перспективы роста для большинства мировых экономик оказались слабее ожидаемых.
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К числу факторов влияния комиссия отнесла украинский кризис, который вызвал мировой экономический шок.

"Помимо прямого воздействия на Россию и Украину, сбои в поставках материалов для критически важных промышленных процессов (например, палладия <…>) усугубляют перебои в логистике и поставках, связанных с пандемией", — уточняется в документе.

По предварительным оценкам Еврокомиссии, в следующем году рост мирового ВВП составит 2,3 процента.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие государства объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.
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Россию вынуждают становиться богаче
Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания. По данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле ускорилась до 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента. Также рост затронул потребительские цены, которые, по предварительной оценке, увеличились на 0,6 процента.
Эта тенденция не обошла и США. По информации местного Минтруда, стоимость продуктов и топлива к концу марта там увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума.
 
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