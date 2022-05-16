https://ria.ru/20220516/vvp-1788767979.html

ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП

ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП - РИА Новости, 16.05.2022

ЕК ухудшила прогноз роста мирового ВВП

Европейская комиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 5,7 процента до 3,2 процента в 2022 году, говорится в докладе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:16

2022-05-16T12:16

2022-05-16T13:38

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европейская комиссия понизила прогноз роста мирового ВВП с 5,7 процента до 3,2 процента в 2022 году, говорится в докладе ведомства.В ЕК отметили, что на фоне усиления глобального инфляционного давления перспективы роста для большинства мировых экономик оказались слабее ожидаемых.К числу факторов влияния комиссия отнесла украинский кризис, который вызвал мировой экономический шок.По предварительным оценкам Еврокомиссии, в следующем году рост мирового ВВП составит 2,3 процента.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие государства объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания. По данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле ускорилась до 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составлял всего 1,6 процента. Также рост затронул потребительские цены, которые, по предварительной оценке, увеличились на 0,6 процента.Эта тенденция не обошла и США. По информации местного Минтруда, стоимость продуктов и топлива к концу марта там увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума.

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, еврокомиссия, евростат, сша