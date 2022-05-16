https://ria.ru/20220516/voda-1788723932.html

В Москве начались плановые отключения горячей воды

В Москве начались плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 16.05.2022

В Москве начались плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начались в столице в понедельник, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T07:21

2022-05-16T07:21

2022-05-16T11:52

общество

москва

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начались в столице в понедельник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней."Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220514/stroitelstvo-1788516098.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва