https://ria.ru/20220516/voda-1788723932.html
В Москве начались плановые отключения горячей воды
В Москве начались плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 16.05.2022
В Москве начались плановые отключения горячей воды
Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начались в столице в понедельник, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T07:21
2022-05-16T07:21
2022-05-16T11:52
общество
москва
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начались в столице в понедельник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней."Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
07:21 16.05.2022 (обновлено: 11:52 16.05.2022)
В Москве начались плановые отключения горячей воды
Заммэра Москвы Бирюков заявил, что в столице начались плановые отключения горячей воды
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начались в столице в понедельник, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве
планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает десяти дней.
"Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", — отметил Бирюков.