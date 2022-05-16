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Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore - РИА Новости, 16.05.2022
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Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore - РИА Новости, 16.05.2022
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:09
2022-05-16T18:09
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россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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вконтакте, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), google, google android, новости компаний - экономика
18:09 16.05.2022
 
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore

Российский магазин приложений, разрабатываемый VK и Минцифры, будет называться RuStore

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"RuStore - это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе", - говорится в сообщении.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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