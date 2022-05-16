https://ria.ru/20220516/vk-1788871368.html
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore - РИА Новости, 16.05.2022
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:09
2022-05-16T18:09
2022-05-16T18:09
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский магазин приложений, разрабатываемый VK при поддержке Минцифры РФ будет называться RuStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), google, google android, новости компаний - экономика
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
Российский магазин приложений, разрабатываемый VK и Минцифры, будет называться RuStore