https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html
В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ
В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ
Вертолет американского производства с тремя членами экипажа потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:21
2022-05-16T05:21
2022-05-16T05:21
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Вертолет американского производства с тремя членами экипажа потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи, передает агентство Рёнхап.По данным агентства, вертолет Sikorsky S-61N разбился в понедельник около 9.00 (3.00 мск) в районе города Кочже на южном побережье Корейского полуострова. Он совершал облет местности возле горы Сончжасан для последующей перевозки строительных материалов.Сообщается, что трое членов экипажа, включая пилота, получили серьезные травмы. Местные пожарные службы пытаются спасти пострадавших, пока сообщений о погибших нет.
https://ria.ru/20220506/padenie-1787293875.html
южная корея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ
Ренхап: в Южной Корее потерпел крушение вертолет Sikorsky S-61N с тремя членами экипажа