https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html

В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ

В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

В Южной Корее упал вертолет, сообщили СМИ

Вертолет американского производства с тремя членами экипажа потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:21

2022-05-16T05:21

2022-05-16T05:21

в мире

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg

СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Вертолет американского производства с тремя членами экипажа потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи, передает агентство Рёнхап.По данным агентства, вертолет Sikorsky S-61N разбился в понедельник около 9.00 (3.00 мск) в районе города Кочже на южном побережье Корейского полуострова. Он совершал облет местности возле горы Сончжасан для последующей перевозки строительных материалов.Сообщается, что трое членов экипажа, включая пилота, получили серьезные травмы. Местные пожарные службы пытаются спасти пострадавших, пока сообщений о погибших нет.

https://ria.ru/20220506/padenie-1787293875.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея