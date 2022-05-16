Рейтинг@Mail.ru
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/vengriya-1788846244.html
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, заявил после переизбрания... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:44
2022-05-16T17:23
в мире
брюссель
венгрия
будапешт
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, заявил после переизбрания премьер-министр страны Виктор Орбан. Трансляцию вел канал М1.Он подчеркнул, что Венгрия является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие."Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даем разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи", — сказал политик.По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет."Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть", — добавил Орбан.Премьер-министр Венгрии ранее неоднократно выступал с критикой в отношении проводимой ЕС политики и действий объединения по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220506/vengriya-1787132410.html
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html
брюссель
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, венгрия, будапешт, виктор орбан
16:44 16.05.2022 (обновлено: 17:23 16.05.2022)
 
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью

Президент Венгрии Орбан заявил, что Брюссель навязывает чуждую культуру и идеологию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, заявил после переизбрания премьер-министр страны Виктор Орбан. Трансляцию вел канал М1.
Он подчеркнул, что Венгрия является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 09:26
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
"Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даем разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи", — сказал политик.
По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.
"Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть", — добавил Орбан.
Премьер-министр Венгрии ранее неоднократно выступал с критикой в отношении проводимой ЕС политики и действий объединения по ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16:30
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
 
В миреБрюссельВенгрияБудапештВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала