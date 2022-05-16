https://ria.ru/20220516/vengriya-1788846244.html
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, заявил после переизбрания... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:44
2022-05-16T16:44
2022-05-16T17:23
в мире
брюссель
венгрия
будапешт
виктор орбан
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов ЕС и навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию, заявил после переизбрания премьер-министр страны Виктор Орбан. Трансляцию вел канал М1.Он подчеркнул, что Венгрия является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие."Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даем разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи", — сказал политик.По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет."Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть", — добавил Орбан.Премьер-министр Венгрии ранее неоднократно выступал с критикой в отношении проводимой ЕС политики и действий объединения по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220506/vengriya-1787132410.html
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, виктор орбан
16:44 16.05.2022 (обновлено: 17:23 16.05.2022)
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Президент Венгрии Орбан заявил, что Брюссель навязывает чуждую культуру и идеологию