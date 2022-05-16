https://ria.ru/20220516/utilsbor-1788780483.html

Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора

Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора - РИА Новости, 16.05.2022

Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора

Крупным иностранным автоконцернам, которые заключали специнвестконтракт с Минпромторгом РФ, дана отсрочка на уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:01

2022-05-16T13:01

2022-05-16T13:04

авто

россия

всемирная торговая организация (вто)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крупным иностранным автоконцернам, которые заключали специнвестконтракт с Минпромторгом РФ, дана отсрочка на уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года, соответствующее решение утверждено правительством, говорится в сообщении Минпромторга.Ранее под отсрочку попадали только пять отечественных автопроизводителей. Таким образом, теперь мера господдержки распространена на все автоконцерны со СПИК."Изменены условия предоставления отсрочки уплаты утилизационного сбора за 1-3 кварталы 2022 года до 20 декабря 2022 года, предусмотренные абзацем 4 пункта 22 Правил. Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5000 человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более 5 организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт", - отмечается в сообщении.На сегодняшний день СПИКи заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем, осуществляющим производство колесных транспортных средств, уточнили в министерстве.В апреле с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/sobyanin-1788734306.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, всемирная торговая организация (вто), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)