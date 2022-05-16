https://ria.ru/20220516/utilsbor-1788780483.html
Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора
Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора - РИА Новости, 16.05.2022
Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора
Крупным иностранным автоконцернам, которые заключали специнвестконтракт с Минпромторгом РФ, дана отсрочка на уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:01
2022-05-16T13:01
2022-05-16T13:04
авто
россия
всемирная торговая организация (вто)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крупным иностранным автоконцернам, которые заключали специнвестконтракт с Минпромторгом РФ, дана отсрочка на уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года, соответствующее решение утверждено правительством, говорится в сообщении Минпромторга.Ранее под отсрочку попадали только пять отечественных автопроизводителей. Таким образом, теперь мера господдержки распространена на все автоконцерны со СПИК."Изменены условия предоставления отсрочки уплаты утилизационного сбора за 1-3 кварталы 2022 года до 20 декабря 2022 года, предусмотренные абзацем 4 пункта 22 Правил. Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5000 человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более 5 организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт", - отмечается в сообщении.На сегодняшний день СПИКи заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем, осуществляющим производство колесных транспортных средств, уточнили в министерстве.В апреле с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/sobyanin-1788734306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, всемирная торговая организация (вто), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:01 16.05.2022 (обновлено: 13:04 16.05.2022)
Иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора
Минпромторг: иностранные автоконцерны со СПИК получили отсрочку на уплату утильсбора
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Крупным иностранным автоконцернам, которые заключали специнвестконтракт с Минпромторгом РФ, дана отсрочка на уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года, соответствующее решение утверждено правительством, говорится
в сообщении Минпромторга.
Ранее под отсрочку попадали только пять отечественных автопроизводителей. Таким образом, теперь мера господдержки распространена на все автоконцерны со СПИК.
"Изменены условия предоставления отсрочки уплаты утилизационного сбора за 1-3 кварталы 2022 года до 20 декабря 2022 года, предусмотренные абзацем 4 пункта 22 Правил. Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5000 человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более 5 организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт", - отмечается в сообщении.
На сегодняшний день СПИКи заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем, осуществляющим производство колесных транспортных средств, уточнили в министерстве.
В апреле с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ
в ВТО
. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.