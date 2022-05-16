https://ria.ru/20220516/upravlenie-1788748895.html

Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ

Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022

Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ

Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:46

2022-05-16T10:46

2022-05-16T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", — заявил генерал-майор.В свою очередь, авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, один бомбардировщик Су-24, а также десять беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс".Также удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220516/donetsk-1788727441.html

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Кадры ударов реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ Минобороны РФ публикует видео ударов реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ. 2022-05-16T10:46 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)