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Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/upravlenie-1788748895.html
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:46
2022-05-16T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", — заявил генерал-майор.В свою очередь, авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, один бомбардировщик Су-24, а также десять беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс".Также удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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Кадры ударов реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ
Минобороны РФ публикует видео ударов реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:46 16.05.2022 (обновлено: 13:18 16.05.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", — заявил генерал-майор.
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В свою очередь, авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения", — добавил Конашенков.
Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, один бомбардировщик Су-24, а также десять беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс".
Также удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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