10:46 16.05.2022 (обновлено: 13:18 16.05.2022)
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские ракетные войска поразили более 300 районов скопления войск и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", — заявил генерал-майор.
В свою очередь, авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения", — добавил Конашенков.
Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
Также удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основную задачу первого этапа спецоперации — существенно снизила боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.