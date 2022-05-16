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Турецкого журналиста вывело из себя одно из требований Зеленского - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788907217.html
Турецкого журналиста вывело из себя одно из требований Зеленского
Турецкого журналиста вывело из себя одно из требований Зеленского - РИА Новости, 16.05.2022
Турецкого журналиста вывело из себя одно из требований Зеленского
Обращенное к Турции и Греции требование президента Украины Владимира Зеленского перестать принимать российских туристов неприемлемо и лишь подстегивает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:33
2022-05-16T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
греция
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обращенное к Турции и Греции требование президента Украины Владимира Зеленского перестать принимать российских туристов неприемлемо и лишь подстегивает неприязнь к Киеву, заявил в статье для dikGAZETE журналист Илбер Васфи Сел.Репортер вспомнил о недавнем интервью Зеленского греческому телеканалу ERT, в котором тот осудил Турцию и Грецию за то, что они принимают российских туристов. С аналогичным заявлением политик выступил и в эфире итальянского телеканала Rai.Украинский президент обвинил Турцию, Грецию и Италию в применении двойных стандартов и потребовал запретить въезд россиян, обвинив их в трате "заработанных на крови" денег.Сел указал на непоследовательность позиции Зеленского, отметив, что Украина сама продолжает транзит российского газа, но при этом выдвигает претензии другим государствам. Журналист напомнил, что для Турции очень важен доход от туризма и прибыль от посещающих страну россиян составляет до трети прибыли всей отрасли. Также высоки доходы от туризма у Италии и Греции."Украина села на спину ЕС и требует субсидий на выплату зарплаты бюджетникам", — возмутился Сел.Он отметил, что Киев запросил у Еврокомиссии ежемесячную помощь в размере семи миллиардов долларов, так как у Украины нет иных вариантов поддерживать собственную жизнеспособность. Репортер напомнил, что западные страны готовы оказывать Украине только военную помощь и не желают выделять деньги на запрашиваемые Киевом нужды."В конечном итоге последует большой крах и долговое болото, из которого (Украине. — Прим. ред.) будет трудно выбраться", — написал он.Сел сравнил требования Зеленского к Турции, Греции и Италии с шоу и указал на их неприемлемость."Такого рода выпадами Зеленский не сможет найти финансовую поддержку ни у нас, ни у других. Государства, которые пытаются получить помощь таким образом, добиваются только неприязни", — подытожил репортер.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788825424.html
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в мире, украина, турция, греция, евросоюз, еврокомиссия, россия
21:33 16.05.2022 (обновлено: 23:38 16.05.2022)
 
Турецкого журналиста вывело из себя одно из требований Зеленского

Журналиста турецкой dikGAZETE Села вывел из себя ультиматум президента Украины Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обращенное к Турции и Греции требование президента Украины Владимира Зеленского перестать принимать российских туристов неприемлемо и лишь подстегивает неприязнь к Киеву, заявил в статье для dikGAZETE журналист Илбер Васфи Сел.
Репортер вспомнил о недавнем интервью Зеленского греческому телеканалу ERT, в котором тот осудил Турцию и Грецию за то, что они принимают российских туристов. С аналогичным заявлением политик выступил и в эфире итальянского телеканала Rai.
Украинский президент обвинил Турцию, Грецию и Италию в применении двойных стандартов и потребовал запретить въезд россиян, обвинив их в трате "заработанных на крови" денег.
Сел указал на непоследовательность позиции Зеленского, отметив, что Украина сама продолжает транзит российского газа, но при этом выдвигает претензии другим государствам. Журналист напомнил, что для Турции очень важен доход от туризма и прибыль от посещающих страну россиян составляет до трети прибыли всей отрасли. Также высоки доходы от туризма у Италии и Греции.
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"Украина села на спину ЕС и требует субсидий на выплату зарплаты бюджетникам", — возмутился Сел.
Он отметил, что Киев запросил у Еврокомиссии ежемесячную помощь в размере семи миллиардов долларов, так как у Украины нет иных вариантов поддерживать собственную жизнеспособность. Репортер напомнил, что западные страны готовы оказывать Украине только военную помощь и не желают выделять деньги на запрашиваемые Киевом нужды.
"В конечном итоге последует большой крах и долговое болото, из которого (Украине. — Прим. ред.) будет трудно выбраться", — написал он.
Сел сравнил требования Зеленского к Турции, Греции и Италии с шоу и указал на их неприемлемость.
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"Такого рода выпадами Зеленский не сможет найти финансовую поддержку ни у нас, ни у других. Государства, которые пытаются получить помощь таким образом, добиваются только неприязни", — подытожил репортер.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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