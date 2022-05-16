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В Крыму предложили освобожденным территориям Украины создавать республики - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788868950.html
В Крыму предложили освобожденным территориям Украины создавать республики
В Крыму предложили освобожденным территориям Украины создавать республики - РИА Новости, 16.05.2022
В Крыму предложили освобожденным территориям Украины создавать республики
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал элиты освобожденных территорий Украины на пути интеграции и вхождения в состав России принять решение о РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:56
2022-05-16T17:56
специальная военная операция на украине
политика
россия
республика крым
владимир константинов
украина
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал элиты освобожденных территорий Украины на пути интеграции и вхождения в состав России принять решение о создании народных республик."Россия готова учитывать мнение жителей освобождённых регионов, которое должно быть юридически грамотно выражено. В нынешних условиях это просто невозможно. Потому надо идти по пути самоорганизации. Этот путь неизбежен. И нам, россиянам, надо помогать освобожденным территориям самоорганизоваться. Когда они это сделают, будут способы принимать решения", - сказал Константинов журналистам.По его словам, властям освобожденных территорий бывшей Украины не стоит бояться и отбрасывать идею создания народных республик на пути интеграции и вхождения в состав России. "Других обходных путей проскочить в Россию нет", - подчеркнул Константинов. По его мнению, решение вопроса политического статуса освобожденных территорий будет актуально после завершения спецоперации, а сейчас важнее идти путем военно-гражданских администраций с переходом на гражданские."Нужно устраивать жизнь: открывать школы, больницы. Эти регионы должны пройти свой путь. И тогда все придет со временем", - подчеркнул глава парламента и добавил, что на освобожденных территориях должно быть в любом случае гарантировано недопущение возрождения нацизма, свободное использование русского языка, преподавание правдивой истории, объективная подача информации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
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россия
республика крым
украина
херсонская область
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политика, россия, республика крым, владимир константинов, украина, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
17:56 16.05.2022
 
В Крыму предложили освобожденным территориям Украины создавать республики

Константинов предложил освобожденным территориям Украины создавать республики

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал элиты освобожденных территорий Украины на пути интеграции и вхождения в состав России принять решение о создании народных республик.
"Россия готова учитывать мнение жителей освобождённых регионов, которое должно быть юридически грамотно выражено. В нынешних условиях это просто невозможно. Потому надо идти по пути самоорганизации. Этот путь неизбежен. И нам, россиянам, надо помогать освобожденным территориям самоорганизоваться. Когда они это сделают, будут способы принимать решения", - сказал Константинов журналистам.
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По его словам, властям освобожденных территорий бывшей Украины не стоит бояться и отбрасывать идею создания народных республик на пути интеграции и вхождения в состав России. "Других обходных путей проскочить в Россию нет", - подчеркнул Константинов. По его мнению, решение вопроса политического статуса освобожденных территорий будет актуально после завершения спецоперации, а сейчас важнее идти путем военно-гражданских администраций с переходом на гражданские.
"Нужно устраивать жизнь: открывать школы, больницы. Эти регионы должны пройти свой путь. И тогда все придет со временем", - подчеркнул глава парламента и добавил, что на освобожденных территориях должно быть в любом случае гарантировано недопущение возрождения нацизма, свободное использование русского языка, преподавание правдивой истории, объективная подача информации.
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Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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