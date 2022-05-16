https://ria.ru/20220516/ukraina-1788860754.html

Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны

Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны - РИА Новости, 16.05.2022

Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:33

2022-05-16T17:33

2022-05-16T17:33

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

генеральная прокуратура украины

руслан рябошапка

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник.Занимая пост генпрокурора, Рябошапка и его команда занимались аудиторской проверкой дел, открытых в отношении деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma, где тот работал. Позже дела были переданы в СНБО, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро."Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил Рябошапка изданию "Страна.ua". Бывший генпрокурор намерен вернуться на Украину после того, как его матери сделают операцию.Рябошапка ранее дважды пытался выехать с Украины, но погранслужба не пропускала его.

https://ria.ru/20210223/ryaboshapka-1598675702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, генеральная прокуратура украины, руслан рябошапка