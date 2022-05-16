https://ria.ru/20220516/ukraina-1788860754.html
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны - РИА Новости, 16.05.2022
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:33
2022-05-16T17:33
2022-05-16T17:33
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
генеральная прокуратура украины
руслан рябошапка
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник.Занимая пост генпрокурора, Рябошапка и его команда занимались аудиторской проверкой дел, открытых в отношении деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma, где тот работал. Позже дела были переданы в СНБО, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро."Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил Рябошапка изданию "Страна.ua". Бывший генпрокурор намерен вернуться на Украину после того, как его матери сделают операцию.Рябошапка ранее дважды пытался выехать с Украины, но погранслужба не пропускала его.
https://ria.ru/20210223/ryaboshapka-1598675702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, генеральная прокуратура украины, руслан рябошапка
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны
Экс-генпрокурору Украины Рябошапке разрешили с третьей попытки выехать из страны