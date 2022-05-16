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Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны - РИА Новости, 16.05.2022
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Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны - РИА Новости, 16.05.2022
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:33
2022-05-16T17:33
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
генеральная прокуратура украины
руслан рябошапка
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник.Занимая пост генпрокурора, Рябошапка и его команда занимались аудиторской проверкой дел, открытых в отношении деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma, где тот работал. Позже дела были переданы в СНБО, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро."Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил Рябошапка изданию "Страна.ua". Бывший генпрокурор намерен вернуться на Украину после того, как его матери сделают операцию.Рябошапка ранее дважды пытался выехать с Украины, но погранслужба не пропускала его.
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, генеральная прокуратура украины, руслан рябошапка
17:33 16.05.2022
 
Экс-генпрокурору Украины разрешили с третьей попытки выехать из страны

Экс-генпрокурору Украины Рябошапке разрешили с третьей попытки выехать из страны

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped imageРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image
Руслан Рябошапка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка смог выехать из страны с третьей попытки, сообщает украинское издание "Страна.ua" в понедельник.
Занимая пост генпрокурора, Рябошапка и его команда занимались аудиторской проверкой дел, открытых в отношении деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma, где тот работал. Позже дела были переданы в СНБО, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.
"Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил Рябошапка изданию "Страна.ua". Бывший генпрокурор намерен вернуться на Украину после того, как его матери сделают операцию.
Рябошапка ранее дважды пытался выехать с Украины, но погранслужба не пропускала его.
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В миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныРуслан Рябошапка
 
 
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