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Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине

Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.05.2022

Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал коллегам по ОДКБ проинформировать их о ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:57

2022-05-16T14:57

2022-05-16T15:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

одкб

армения

белоруссия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал коллегам по ОДКБ проинформировать их о ходе специальной военной операции на Украине.Лидеры стран-участниц ОДКБ (Армения, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан) приехали в понедельник в Москву на саммит."Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме", - сказал Путин в начале встречи.

армения

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, одкб, армения, белоруссия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр