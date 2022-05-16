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Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине
Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал коллегам по ОДКБ проинформировать их о ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:57
2022-05-16T14:57
2022-05-16T15:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
одкб
армения
белоруссия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал коллегам по ОДКБ проинформировать их о ходе специальной военной операции на Украине.Лидеры стран-участниц ОДКБ (Армения, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан) приехали в понедельник в Москву на саммит."Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме", - сказал Путин в начале встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, одкб, армения, белоруссия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
14:57 16.05.2022 (обновлено: 15:28 16.05.2022)
Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине
Путин пригласил участников саммита ОДКБ обсудить ситуацию на Украине в закрытом режиме