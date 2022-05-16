https://ria.ru/20220516/ukraina-1788811467.html

Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин

Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022

Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:54

2022-05-16T14:54

2022-05-16T16:01

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе"."К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.

https://ria.ru/20220508/slepota-1787545313.html

украина

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Путин заявил, что необходимо противодействовать попыткам обеления нацистов Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне. Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. 2022-05-16T14:54 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир путин