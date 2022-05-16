Рейтинг@Mail.ru
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788811467.html
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:54
2022-05-16T16:01
в мире
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788831826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7657df0075c1868124120a3aa0b2eb00.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе"."К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
https://ria.ru/20220508/slepota-1787545313.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин заявил, что необходимо противодействовать попыткам обеления нацистов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне. Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей.
2022-05-16T14:54
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788831826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fb576ac6fe0e4aa12a87c8f8cae1a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин
14:54 16.05.2022 (обновлено: 16:01 16.05.2022)
 
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин

Путин: на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, а Запад закрывает на это глаза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе".
"К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 19:11
Медведев заявил, что Запад не замечает возрождения неонацизма на Украине
 
В миреУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала