https://ria.ru/20220516/ukraina-1788811467.html
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:54
2022-05-16T14:54
2022-05-16T16:01
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе"."К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
https://ria.ru/20220508/slepota-1787545313.html
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Путин заявил, что необходимо противодействовать попыткам обеления нацистов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне. Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей.
2022-05-16T14:54
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир путин
14:54 16.05.2022 (обновлено: 16:01 16.05.2022)
Запад поощряет разгул неонацизма на Украине, заявил Путин
Путин: на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, а Запад закрывает на это глаза