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Курский губернатор заявил о планах Украины на приграничные области России - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788808056.html
Курский губернатор заявил о планах Украины на приграничные области России
Курский губернатор заявил о планах Украины на приграничные области России - РИА Новости, 16.05.2022
Курский губернатор заявил о планах Украины на приграничные области России
Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о найденном в ходе спецоперации РФ на освобожденных территориях пособии, подтверждающем, по его словам, что на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:40
2022-05-16T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о найденном в ходе спецоперации РФ на освобожденных территориях пособии, подтверждающем, по его словам, что на Украине готовился захват не только Донецкой народной республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России."Коллеги, которые вернулись, привезли очень интересный документ. Это на освобожденных территориях был взят один из учебных центров подготовки отрядов "Азов" (против боевиков этого полка в России возбуждено уголовное дело – ред.). Очень интересный документ. Это учебное пособие "Полевой устав армии США". Но самое интересное – это название учебного пособия: "Противопартизанские операции". Не партизанские, а противопартизанские операции. То есть армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями", - сказал Старовойт на оперативном совещании в понедельник. По его словам, пособие было разработано в 1986 году в округе Колумбия (США) и издано в 2005 году в Одессе. "Это лишнее подтверждение тому, что на сопредельной территории готовился широкомасштабный проект по захвату и Донецкой народной республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации, в том числе территории Курской области", - добавил Старовойт, отметив, что в связи с этим "не должно быть сомнений в правоте принятого решения" о специальной военной операции РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, россия, курская область, украина, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
14:40 16.05.2022
 
Курский губернатор заявил о планах Украины на приграничные области России

Курский губернатор Старовойт заявил о планах Украины захватить приграничные области России

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о найденном в ходе спецоперации РФ на освобожденных территориях пособии, подтверждающем, по его словам, что на Украине готовился захват не только Донецкой народной республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России.
"Коллеги, которые вернулись, привезли очень интересный документ. Это на освобожденных территориях был взят один из учебных центров подготовки отрядов "Азов" (против боевиков этого полка в России возбуждено уголовное дело – ред.). Очень интересный документ. Это учебное пособие "Полевой устав армии США". Но самое интересное – это название учебного пособия: "Противопартизанские операции". Не партизанские, а противопартизанские операции. То есть армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями", - сказал Старовойт на оперативном совещании в понедельник. По его словам, пособие было разработано в 1986 году в округе Колумбия (США) и издано в 2005 году в Одессе.
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"Это лишнее подтверждение тому, что на сопредельной территории готовился широкомасштабный проект по захвату и Донецкой народной республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации, в том числе территории Курской области", - добавил Старовойт, отметив, что в связи с этим "не должно быть сомнений в правоте принятого решения" о специальной военной операции РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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