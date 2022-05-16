https://ria.ru/20220516/ukraina-1788804063.html

Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022

Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:29

2022-05-16T14:29

2022-05-16T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

александр лукашенко

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788822103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a25a55cd659d98d220ae730ec86c7438.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. "Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны - максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что "отсидеться" тогда ни у кого не получится. "Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется, но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220514/granitsy-1788592354.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко: "Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине" "Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине" – заявил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что самая опасная тенденция на Украине – попытки ее расчленения. "Самая опасная сегодня тенденция на Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить" ее". 2022-05-16T14:29 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр