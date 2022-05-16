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Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788804063.html
Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:29
2022-05-16T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. "Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны - максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что "отсидеться" тогда ни у кого не получится. "Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется, но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220514/granitsy-1788592354.html
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Лукашенко: "Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине"
"Белоруссия наблюдает желание запада продлить конфликт на Украине" – заявил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что самая опасная тенденция на Украине – попытки ее расчленения. "Самая опасная сегодня тенденция на Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить" ее".
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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
14:29 16.05.2022 (обновлено: 15:43 16.05.2022)
 
Запад хочет продлить конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию.
"Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны - максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что "отсидеться" тогда ни у кого не получится. "Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется, но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос", - сказал Лукашенко.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:15
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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