https://ria.ru/20220516/ukraina-1788740361.html

ВСУ за сутки потеряли пять человек, один военный сложил оружие

ВСУ за сутки потеряли пять человек, один военный сложил оружие - РИА Новости, 16.05.2022

ВСУ за сутки потеряли пять человек, один военный сложил оружие

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями пять человек, один РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:05

2022-05-16T10:05

2022-05-16T10:56

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями пять человек, один военнослужащий сложил оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно пять человек личного состава, один бронетранспортер, три единицы автомобильной техники, один военнослужащий ВСУ принял правильное решение, сложил оружие и тем самым сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788705276.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина