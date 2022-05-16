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В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской - РИА Новости, 16.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220516/tserkov-1788844909.html
В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской
В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской - РИА Новости, 16.05.2022
В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской
В Русской православной церкви приветствуют решение Сербской церкви о восстановлении канонического общения с Македонской церковью, это преодоление полувекового... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:39
2022-05-16T16:39
религия
северная македония
русская православная церковь
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют решение Сербской церкви о восстановлении канонического общения с Македонской церковью, это преодоление полувекового церковного раскола, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Ранее Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) признал каноничность Македонской православной церкви (МПЦ) и заявил о восстановлении с ней богослужебного общения. При этом отмечается, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом."Русская православная церковь приветствует решение Сербской церкви-сестры о восстановлении канонического общения с Македонской православной церковью – Охридской архиепископией", - сказал Балашов.
https://ria.ru/20220516/tserkov-1788842040.html
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северная македония, русская православная церковь, константинопольский патриархат
16:39 16.05.2022
 
В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской

В РПЦ приветствуют решение Сербской церкви признать Македонскую церковь

© Depositphotos / pawopa3336Монастырь Святого Наума в Северной Македонии
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Depositphotos / pawopa3336
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют решение Сербской церкви о восстановлении канонического общения с Македонской церковью, это преодоление полувекового церковного раскола, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Ранее Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) признал каноничность Македонской православной церкви (МПЦ) и заявил о восстановлении с ней богослужебного общения. При этом отмечается, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.
Храм Иоанна Богослова - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16:30Религия
Признание раскольников в Македонии направлено против РПЦ, заявили в ОВЦС
СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом.
"Русская православная церковь приветствует решение Сербской церкви-сестры о восстановлении канонического общения с Македонской православной церковью – Охридской архиепископией", - сказал Балашов.
 
РелигияСеверная МакедонияРусская православная церковьКонстантинопольский патриархат
 
 
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