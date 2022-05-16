https://ria.ru/20220516/tserkov-1788844909.html

В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской

В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской - РИА Новости, 16.05.2022

В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской

В Русской православной церкви приветствуют решение Сербской церкви о восстановлении канонического общения с Македонской церковью, это преодоление полувекового... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:39

2022-05-16T16:39

2022-05-16T16:39

религия

северная македония

русская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют решение Сербской церкви о восстановлении канонического общения с Македонской церковью, это преодоление полувекового церковного раскола, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Ранее Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) признал каноничность Македонской православной церкви (МПЦ) и заявил о восстановлении с ней богослужебного общения. При этом отмечается, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом."Русская православная церковь приветствует решение Сербской церкви-сестры о восстановлении канонического общения с Македонской православной церковью – Охридской архиепископией", - сказал Балашов.

https://ria.ru/20220516/tserkov-1788842040.html

северная македония

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северная македония, русская православная церковь, константинопольский патриархат