https://ria.ru/20220516/tserkov-1788825803.html

СПЦ признала каноничность отделившейся Македонской церкви

СПЦ признала каноничность отделившейся Македонской церкви - РИА Новости, 16.05.2022

СПЦ признала каноничность отделившейся Македонской церкви

Сербская православная церковь (СПЦ) признала каноничность Македонской православной церкви (МПЦ) и восстанавливает с ней богослужебное общение, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:37

2022-05-16T15:37

2022-05-16T15:37

религия

северная македония

константинопольский патриархат

сербская православная церковь

справки

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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) признала каноничность Македонской православной церкви (МПЦ) и восстанавливает с ней богослужебное общение, сообщил Архиерейский собор СПЦ."С благодарностью Господу и радостью собор приветствует принятие общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии, точнее внутренней самостоятельности, данный еще в 1959 году", - говорится в сообщении собора в понедельник."Так как тем самым устраняются причины для перерыва в богослужебном и каноническом общении, вызванные односторонним провозглашением автокефальности в 1967 году, устанавливается полное литургическое и каноническое общение", - указали архиереи СПЦ.При этом отмечается, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.Синод Константинопольского патриархата признал церковь Северной Македонии под руководством архиепископа Охридского и Македонского Стефана (Веляновского) в качестве отдельной церкви 9 мая на заседании под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея. Решение предоставляет Сербской православной церкви "право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции".Новая церковь, согласно решению Константинопольского патриархата, будет именоваться "Охридской" (при этом подразумевается область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".СПЦ ранее не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии под управлением Веляновского, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Ранее в интервью РИА Новости глава расположенной в этой стране самоуправляемой Охридской архиепископии канонической СПЦ, которую государство отказывается регистрировать, архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), заявил, что единоличное признание со стороны Константинопольского патриархата македонских раскольников усложнит ситуацию в православном мире и поставит новые препятствия церковному единству.

https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html

https://ria.ru/20220509/rpts-1787695517.html

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северная македония, константинопольский патриархат, сербская православная церковь, справки