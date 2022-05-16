https://ria.ru/20220516/tserkov-1788713335.html

В американской церкви произошла стрельба

В американской церкви произошла стрельба - РИА Новости, 16.05.2022

В американской церкви произошла стрельба

Стрельба произошла в церкви в Калифорнии, один человек погиб, есть раненые, сообщил офис шерифа округа Оранж. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T00:34

2022-05-16T00:34

2022-05-16T05:16

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в церкви в Калифорнии, один человек погиб, есть раненые, сообщил офис шерифа округа Оранж.Задержан один человек и конфисковано оружие, которое могло использоваться при нападении, говорится в сообщении.Это уже второй случай стрельбы за последние два дня в США. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.

https://ria.ru/20220515/zakon-1788617699.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша