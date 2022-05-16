00:34 16.05.2022 (обновлено: 05:16 16.05.2022)
В американской церкви произошла стрельба
При стрельбе в церкви в Калифорнии несколько человек получили огнестрельные ранения
Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Стрельба произошла в церкви в Калифорнии, один человек погиб, есть раненые, сообщил офис шерифа округа Оранж.
"Четыре человека были тяжело ранены, один - получил незначительные травмы. Все пострадавшие - взрослые, их направили в больницу. Один человек скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении офиса шерифа в Twitter.
Задержан один человек и конфисковано оружие, которое могло использоваться при нападении, говорится в сообщении.
Это уже второй случай стрельбы за последние два дня в США. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.