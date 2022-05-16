https://ria.ru/20220516/tranzit-1788754045.html

МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину

МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину - РИА Новости, 16.05.2022

МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину

Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:10

украина

венгрия

россия

евросоюз

в мире

литва

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое в настоящее время блокирует Венгрия."Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия – ред.), зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь негативного влияния данного шага на собственную экономику.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788335470.html

украина

венгрия

россия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, венгрия, россия, евросоюз, в мире, литва