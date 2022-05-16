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МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину - РИА Новости, 16.05.2022
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МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину
МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину - РИА Новости, 16.05.2022
МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину
Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:10
2022-05-16T11:10
украина
венгрия
россия
евросоюз
в мире
литва
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое в настоящее время блокирует Венгрия."Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия – ред.), зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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украина, венгрия, россия, евросоюз, в мире, литва
11:10 16.05.2022
 
МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: нужно прекратить транзит газа и нефти из России через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое в настоящее время блокирует Венгрия.
"Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия – ред.), зависит от трафика из Украины. Поэтому если трафик будет прекращен из Украины, то проблема решится сама собой", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:40
Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть
 
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