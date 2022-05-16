https://ria.ru/20220516/tovarooborot-1788780332.html
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 16.05.2022
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:00
2022-05-16T13:00
2022-05-16T13:05
экономика
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_108:114:2984:1732_1920x0_80_0_0_d7e967f261eb92709eb95c1cf5a8b6e7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник."Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота в прошлом году вырос у нас очень серьезно - почти на 45%. А в этом году за первые три месяца свыше 70% вырос", - сказал Путин, отметив, что это хорошие тенденции, которые необходимо сохранять.Путин добавил, что отношения двух стран востребованы и активно развиваются.
https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787596171.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6a05c0c0d8602f2a6da947c0ca88c2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
13:00 16.05.2022 (обновлено: 13:05 16.05.2022)
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Путин: товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос более чем на 70 процентов