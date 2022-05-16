Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/tovarooborot-1788780332.html
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 16.05.2022
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:00
2022-05-16T13:05
экономика
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_108:114:2984:1732_1920x0_80_0_0_d7e967f261eb92709eb95c1cf5a8b6e7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник."Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота в прошлом году вырос у нас очень серьезно - почти на 45%. А в этом году за первые три месяца свыше 70% вырос", - сказал Путин, отметив, что это хорошие тенденции, которые необходимо сохранять.Путин добавил, что отношения двух стран востребованы и активно развиваются.
https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787596171.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6a05c0c0d8602f2a6da947c0ca88c2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
13:00 16.05.2022 (обновлено: 13:05 16.05.2022)
 
Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Путин: товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос более чем на 70 процентов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник.
"Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота в прошлом году вырос у нас очень серьезно - почти на 45%. А в этом году за первые три месяца свыше 70% вырос", - сказал Путин, отметив, что это хорошие тенденции, которые необходимо сохранять.
Путин добавил, что отношения двух стран востребованы и активно развиваются.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
9 мая, 09:50День Победы — 2022
Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в парке Победы
 
ЭкономикаРоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала