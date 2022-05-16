https://ria.ru/20220516/tovarooborot-1788780332.html

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - РИА Новости, 16.05.2022

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:00

2022-05-16T13:00

2022-05-16T13:05

экономика

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_108:114:2984:1732_1920x0_80_0_0_d7e967f261eb92709eb95c1cf5a8b6e7.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник."Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Объем товарооборота в прошлом году вырос у нас очень серьезно - почти на 45%. А в этом году за первые три месяца свыше 70% вырос", - сказал Путин, отметив, что это хорошие тенденции, которые необходимо сохранять.Путин добавил, что отношения двух стран востребованы и активно развиваются.

https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787596171.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон