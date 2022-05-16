https://ria.ru/20220516/torg-1788870754.html

Премьер Греции назвал торг по членству Швеции и Финляндии в НАТО неуместным

Премьер Греции назвал торг по членству Швеции и Финляндии в НАТО неуместным - РИА Новости, 16.05.2022

Премьер Греции назвал торг по членству Швеции и Финляндии в НАТО неуместным

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в рамках визита в США заявил в интервью американской телесети MSNBC, что считает неуместным торг по вопросу вступления РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:07

2022-05-16T18:07

2022-05-16T18:07

в мире

турция

нато

греция

магдалена андерссон

мевлют чавушоглу

швеция

финляндия

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АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в рамках визита в США заявил в интервью американской телесети MSNBC, что считает неуместным торг по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО и уверен, что серьезных возражений против не будет.Журналист заметил, что Турция выразила обеспокоенность по поводу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и спросил Мицотакиса, зачем кому-то на данном этапе "замедлять" усилия этих двух стран по вступлению в НАТО."По этой проблеме вам, наверное, следует адресовать вопрос президенту Турции. Греция поддерживает кандидатуру Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Это решение в рамках осуществления их суверенитета. В конце концов, я ожидаю, что серьезных возражений против вступления этих двух стран в НАТО не будет", - сказал Мицотакис в интервью MSNBC, текст которого распространила пресс-служба премьера."Я считаю, что сейчас не подходящее время использовать вступление этих двух стран в НАТО для торга по другим вопросам, которые могут быть у кого-то на уме. Я ожидаю, что этот вопрос будет решен", - добавил греческий премьер.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция пока не может положительно относиться к процессу вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки этими странами террористических организаций, таких как запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что Турция не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, позиция Анкары четкая - полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788836287.html

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в мире, турция, нато, греция, магдалена андерссон, мевлют чавушоглу, швеция, финляндия