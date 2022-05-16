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Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива - РИА Новости, 16.05.2022
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Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива - РИА Новости, 16.05.2022
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:08
2022-05-16T11:08
экономика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране."В конце апреля – начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", - заявил Сольский в эфире "Украина 24". По его словам, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме" после прекращения поставок из России и Белоруссии. Он уточнил, что "нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей", что "накладывает свой отпечаток и приводит к дефициту топлива".Также министр отметил, комментируя жалобы аграриев на нехватку дизеля, что они в начале апреля сами "не спешили с запасом покупать" горючее, когда его было достаточно, а теперь сметают все, что есть в наличии, усугубляя дефицит. По его словам, украинское правительство рассчитывает решить проблему за ближайшие несколько недель, но только при условии стабильной ситуации на фронте и сохранения топливной инфраструктуры в нынешнем состоянии.Ранее замглавы украинского минфина Александр Кава заявил, что Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов горючего, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно: за бензином нужно стоять в очереди часами, а дизтоплива в большинстве областей просто нет.
https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html
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экономика, украина, ситуация в днр и лнр
11:08 16.05.2022
 
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива

Глава Минагрополитики Украины Сольский заявил об обострении дефицита топлива в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране.
"В конце апреля – начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", - заявил Сольский в эфире "Украина 24". По его словам, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме" после прекращения поставок из России и Белоруссии. Он уточнил, что "нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей", что "накладывает свой отпечаток и приводит к дефициту топлива".
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Также министр отметил, комментируя жалобы аграриев на нехватку дизеля, что они в начале апреля сами "не спешили с запасом покупать" горючее, когда его было достаточно, а теперь сметают все, что есть в наличии, усугубляя дефицит. По его словам, украинское правительство рассчитывает решить проблему за ближайшие несколько недель, но только при условии стабильной ситуации на фронте и сохранения топливной инфраструктуры в нынешнем состоянии.
Ранее замглавы украинского минфина Александр Кава заявил, что Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов горючего, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно: за бензином нужно стоять в очереди часами, а дизтоплива в большинстве областей просто нет.
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