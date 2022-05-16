https://ria.ru/20220516/toplivo-1788753519.html

Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива

Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива - РИА Новости, 16.05.2022

Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:08

2022-05-16T11:08

2022-05-16T11:08

экономика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране."В конце апреля – начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", - заявил Сольский в эфире "Украина 24". По его словам, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме" после прекращения поставок из России и Белоруссии. Он уточнил, что "нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей", что "накладывает свой отпечаток и приводит к дефициту топлива".Также министр отметил, комментируя жалобы аграриев на нехватку дизеля, что они в начале апреля сами "не спешили с запасом покупать" горючее, когда его было достаточно, а теперь сметают все, что есть в наличии, усугубляя дефицит. По его словам, украинское правительство рассчитывает решить проблему за ближайшие несколько недель, но только при условии стабильной ситуации на фронте и сохранения топливной инфраструктуры в нынешнем состоянии.Ранее замглавы украинского минфина Александр Кава заявил, что Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов горючего, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно: за бензином нужно стоять в очереди часами, а дизтоплива в большинстве областей просто нет.

https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html

https://ria.ru/20220514/lavrov-1788531173.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, ситуация в днр и лнр