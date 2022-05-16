https://ria.ru/20220516/tokaev-1788808453.html

Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления

Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления - РИА Новости, 16.05.2022

Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:43

2022-05-16T14:43

2022-05-16T15:09

в мире

казахстан

одкб

касым-жомарт токаев

афганистан

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_ae136d6b9bc99eba9e5d997524202435.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления."Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане – ред.), а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.Президент отметил, что с годами организация утвердилась "в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития".По его словам, с созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности, ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал."Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане", - подчеркнул казахстанский лидер.

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788426608.html

https://ria.ru/20220516/odkb-1788766944.html

казахстан

афганистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев, афганистан, москва