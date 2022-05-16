14:43 16.05.2022 (обновлено: 15:09 16.05.2022)
Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления
Глава Казахстана Токаев призвал ОДКБ уделить внимание угрозам с афганского направления
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления.
"Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане – ред.), а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.
Президент отметил, что с годами организация утвердилась "в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития".
По его словам, с созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности, ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал.
"Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане", - подчеркнул казахстанский лидер.