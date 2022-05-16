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Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления - РИА Новости, 16.05.2022
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Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления
Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления - РИА Новости, 16.05.2022
Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:43
2022-05-16T15:09
в мире
казахстан
одкб
касым-жомарт токаев
афганистан
москва
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления."Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане – ред.), а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.Президент отметил, что с годами организация утвердилась "в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития".По его словам, с созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности, ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал."Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане", - подчеркнул казахстанский лидер.
https://ria.ru/20220513/afganistan-1788426608.html
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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев, афганистан, москва
14:43 16.05.2022 (обновлено: 15:09 16.05.2022)
 
Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления

Глава Казахстана Токаев призвал ОДКБ уделить внимание угрозам с афганского направления

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления.
"Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане – ред.), а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - сказал Токаев на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.
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Президент отметил, что с годами организация утвердилась "в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития".
По его словам, с созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности, ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал.
"Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане", - подчеркнул казахстанский лидер.
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В миреКазахстанОДКБКасым-Жомарт ТокаевАфганистанМосква
 
 
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