https://ria.ru/20220516/terroristy-1788721929.html

На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева

На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева - РИА Новости, 16.05.2022

На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева

На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга "Философия... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T06:06

2022-05-16T06:06

2022-05-16T11:44

специальная военная операция на украине

украина

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МАРИУПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга "Философия силы" Романа Коваля, в которой предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, передает корреспондент РИА Новости.Книга представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Еще до 2014 года он стал лауреатом множества национальных украинских литературных премий, а в 2018 году запрещенным в России движением "Правый сектор"* ему был вручен орден "Солидарность".Во включенной в книгу статье "Через память героев — к правлению героев" 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС "Нахтигаль" Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании украинцев международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.Книга "Философия силы" напечатана гражданским корпусом "Азов" и, согласно информации на обложке, рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и патрульной полиции Украины.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788106265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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