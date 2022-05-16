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На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/terroristy-1788721929.html
На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева
На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева - РИА Новости, 16.05.2022
На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева
На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга "Философия... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T06:06
2022-05-16T11:44
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга "Философия силы" Романа Коваля, в которой предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, передает корреспондент РИА Новости.Книга представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Еще до 2014 года он стал лауреатом множества национальных украинских литературных премий, а в 2018 году запрещенным в России движением "Правый сектор"* ему был вручен орден "Солидарность".Во включенной в книгу статье "Через память героев — к правлению героев" 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС "Нахтигаль" Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании украинцев международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.Книга "Философия силы" напечатана гражданским корпусом "Азов" и, согласно информации на обложке, рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и патрульной полиции Украины.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788106265.html
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украина, в мире
06:06 16.05.2022 (обновлено: 11:44 16.05.2022)
 
На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева

На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую международных террористов Басаева и Радуева

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭлементы военной формы
Элементы военной формы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МАРИУПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) была обнаружена книга "Философия силы" Романа Коваля, в которой предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, передает корреспондент РИА Новости.
Книга представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Еще до 2014 года он стал лауреатом множества национальных украинских литературных премий, а в 2018 году запрещенным в России движением "Правый сектор"* ему был вручен орден "Солидарность".
Во включенной в книгу статье "Через память героев — к правлению героев" 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС "Нахтигаль" Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании украинцев международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.
Книга "Философия силы" напечатана гражданским корпусом "Азов" и, согласно информации на обложке, рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и патрульной полиции Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Эвакуация гражданских лиц с завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 13:26Специальная военная операция на Украине
Националисты удерживают граждан как щит по указанию Запада, заявил Басурин
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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