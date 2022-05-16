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Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022
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Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:45
2022-05-16T12:57
в мире
москва
одкб
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны."Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.В понедельник в Москве состоится саммит ОДКБ.
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в мире, москва, одкб, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
12:45 16.05.2022 (обновлено: 12:57 16.05.2022)
 
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС

Глава Таджикистана Рахмон хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны.
"Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.
Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.
В понедельник в Москве состоится саммит ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита лидеров государств - членов ОДКБ. 16 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:44
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
 
В миреМоскваОДКБТаджикистанВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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