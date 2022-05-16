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Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:45
2022-05-16T12:45
2022-05-16T12:57
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны."Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.В понедельник в Москве состоится саммит ОДКБ.
https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788774699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, одкб, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
12:45 16.05.2022 (обновлено: 12:57 16.05.2022)
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Глава Таджикистана Рахмон хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС