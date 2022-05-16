https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html

Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС

Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022

Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:45

2022-05-16T12:45

2022-05-16T12:57

в мире

москва

одкб

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны."Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.В понедельник в Москве состоится саммит ОДКБ.

https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788774699.html

москва

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, одкб, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон