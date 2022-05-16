09:46 16.05.2022 (обновлено: 10:26 16.05.2022)
Рябков рассказал о работе над текстом по восстановлению СВПД
Замглавы МИД Рябков: текст по восстановлению СВПД находится в высокой степени готовности
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Текст документа о восстановлении СВПД находится в высокой степени готовности, в случае политического решение сторон ядерная сделка может быть восстановлена в самые короткие сроки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Документ в высокой степени готовности к принятию. И остающиеся проблемы - политические, они не связаны с доработкой текста. Все, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что, как неоднократно было заявлено, "РФ работала на результат и с точки зрения обеспечения наших интересов, в том числе, в преломлении к мирному атомно-энергетическому сотрудничеству с Ираном, имеющийся текст вполне нас устраивает".
"Ничего "докручивать", с нашей точки зрения, там не нужно. Поэтому, если представители администрации США говорят, что договорённость не в пределах досягаемости, значит, они транслируют результаты каких-то своих обсуждений. Но мы принимаем это к сведению. Хотя, с другой стороны, по иранским источникам и сигналам, которые поступали в свете итогов недавнего визита в Тегеран замглавы европейской внешнеполитической службы Энрике Моро, не могу сказать, что что-то поменялось. Все, что называется, "на взводе" и результат может быть достигнут очень быстро, если политические решения в столицах будут в пользу этого. Мы бы это приветствовали", - добавил Рябков.