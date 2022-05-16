https://ria.ru/20220516/svpd-1788735950.html

Рябков рассказал о работе над текстом по восстановлению СВПД

Рябков рассказал о работе над текстом по восстановлению СВПД - РИА Новости, 16.05.2022

Рябков рассказал о работе над текстом по восстановлению СВПД

Текст документа о восстановлении СВПД находится в высокой степени готовности, в случае политического решение сторон ядерная сделка может быть восстановлена в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:46

2022-05-16T09:46

2022-05-16T10:26

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

иран

сша

тегеран (город)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Текст документа о восстановлении СВПД находится в высокой степени готовности, в случае политического решение сторон ядерная сделка может быть восстановлена в самые короткие сроки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Документ в высокой степени готовности к принятию. И остающиеся проблемы - политические, они не связаны с доработкой текста. Все, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что, как неоднократно было заявлено, "РФ работала на результат и с точки зрения обеспечения наших интересов, в том числе, в преломлении к мирному атомно-энергетическому сотрудничеству с Ираном, имеющийся текст вполне нас устраивает"."Ничего "докручивать", с нашей точки зрения, там не нужно. Поэтому, если представители администрации США говорят, что договорённость не в пределах досягаемости, значит, они транслируют результаты каких-то своих обсуждений. Но мы принимаем это к сведению. Хотя, с другой стороны, по иранским источникам и сигналам, которые поступали в свете итогов недавнего визита в Тегеран замглавы европейской внешнеполитической службы Энрике Моро, не могу сказать, что что-то поменялось. Все, что называется, "на взводе" и результат может быть достигнут очень быстро, если политические решения в столицах будут в пользу этого. Мы бы это приветствовали", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220508/svpd-1787453255.html

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россия

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сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, сша, тегеран (город)