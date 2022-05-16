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КС вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам - РИА Новости, 16.05.2022
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КС вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам
КС вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам - РИА Новости, 16.05.2022
КС вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам
Осужденные по уголовным делам, где доказательства признаны сфальсифицированными, могут претендовать на статус потерпевших, разъяснил Конституционный суд (КС)... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:20
2022-05-16T18:20
конституционный суд рф
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Осужденные по уголовным делам, где доказательства признаны сфальсифицированными, могут претендовать на статус потерпевших, разъяснил Конституционный суд (КС) России.Вопрос рассматривался в связи с жалобой жителя Подмосковья Андрея Никитина, который в 2017 году получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков.Спустя три года по его заявлению следователь и дознаватель, которые вели его дело, были привлечены к ответственности за фальсификацию доказательств.При этом решение о признании заявителя потерпевшим было отменено, поскольку его права и интересы, по мнению прокуратуры и следствия, не были нарушены. Суды также не поддержали Никитина на основании того, что вынесенный ему приговор на тот момент вступил в силу и не был отменен.Как указал Конституционный суд, оспариваемая норма УПК РФ предполагает, что при возбуждении уголовного дела о фальсификации доказательств осужденный к лишению свободы "не должен лишаться возможности претендовать на статус потерпевшего и отстаивать свои права", хотя его дело и завершено обвинительным приговором.Признание такого осужденного лишь свидетелем не компенсирует отказ в признании потерпевшим, поскольку свидетель обладает меньшим объемом прав."Отказ в признании потерпевшим лишает гражданина возможности отстаивать свои интересы в процессе, по результатам которого может быть пересмотрено его уголовное дело. Иное толкование данной нормы безосновательно ограничивало бы права такого лица и свидетельствовало бы о нарушении Конституции РФ", - приводится в релизе КС его позиция.Как отметил КС, пересмотр дела Никитина не сможет привести к восстановлению его прав, однако ему полагается компенсация как лицу, инициировавшему процесс.Ее размер предстоит определить Бабушкинскому районному суду Москвы.
https://ria.ru/20220316/sud-1778472954.html
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конституционный суд рф, россия, москва, московская область (подмосковье), общество, происшествия
18:20 16.05.2022
 
КС вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам

Конституционный суд вступился за россиянина, осужденного по подделанным доказательствам

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ
Конституционный суд РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Осужденные по уголовным делам, где доказательства признаны сфальсифицированными, могут претендовать на статус потерпевших, разъяснил Конституционный суд (КС) России.
Вопрос рассматривался в связи с жалобой жителя Подмосковья Андрея Никитина, который в 2017 году получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков.
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Спустя три года по его заявлению следователь и дознаватель, которые вели его дело, были привлечены к ответственности за фальсификацию доказательств.
При этом решение о признании заявителя потерпевшим было отменено, поскольку его права и интересы, по мнению прокуратуры и следствия, не были нарушены. Суды также не поддержали Никитина на основании того, что вынесенный ему приговор на тот момент вступил в силу и не был отменен.
Как указал Конституционный суд, оспариваемая норма УПК РФ предполагает, что при возбуждении уголовного дела о фальсификации доказательств осужденный к лишению свободы "не должен лишаться возможности претендовать на статус потерпевшего и отстаивать свои права", хотя его дело и завершено обвинительным приговором.
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Признание такого осужденного лишь свидетелем не компенсирует отказ в признании потерпевшим, поскольку свидетель обладает меньшим объемом прав.
"Отказ в признании потерпевшим лишает гражданина возможности отстаивать свои интересы в процессе, по результатам которого может быть пересмотрено его уголовное дело. Иное толкование данной нормы безосновательно ограничивало бы права такого лица и свидетельствовало бы о нарушении Конституции РФ", - приводится в релизе КС его позиция.
Как отметил КС, пересмотр дела Никитина не сможет привести к восстановлению его прав, однако ему полагается компенсация как лицу, инициировавшему процесс.
Ее размер предстоит определить Бабушкинскому районному суду Москвы.
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Конституционный суд РФРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоПроисшествия
 
 
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