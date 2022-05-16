https://ria.ru/20220516/sud-1788840042.html
На "Радио Свобода"* составили еще 20 протоколов из-за запрещенного контента
На "Радио Свобода"* составили еще 20 протоколов из-за запрещенного контента - РИА Новости, 16.05.2022
На "Радио Свобода"* составили еще 20 протоколов из-за запрещенного контента
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 6 июня рассмотрит 20 новых протоколов в отношении "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) из-за... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:24
2022-05-16T16:24
2022-05-16T16:38
свобода (радиостанция)
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 6 июня рассмотрит 20 новых протоколов в отношении "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы."Суд 6 июня рассмотрит 20 административных протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", составленным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.По каждому протоколу "Радио Свобода"* грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.В апреле на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По 32 протоколам СМИ-иноагент уже оштрафовано на 27,8 миллиона рублей, еще 18 должны рассмотреть сегодня.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, признанное иноагентом в России.
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свобода (радиостанция), украина
16:24 16.05.2022 (обновлено: 16:38 16.05.2022)
На "Радио Свобода"* составили еще 20 протоколов из-за запрещенного контента
На "Радио Свобода"* составили еще 20 протоколов за отказ удалять запрещенный контент
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 6 июня рассмотрит 20 новых протоколов в отношении "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.
"Суд 6 июня рассмотрит 20 административных протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", составленным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.
По каждому протоколу "Радио Свобода"* грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
В апреле на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По 32 протоколам СМИ-иноагент уже оштрафовано на 27,8 миллиона рублей, еще 18 должны рассмотреть сегодня.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России
"после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
* СМИ, признанное иноагентом в России.