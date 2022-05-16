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При стрельбе в приморском поселке погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022
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При стрельбе в приморском поселке погиб один человек
При стрельбе в приморском поселке погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022
При стрельбе в приморском поселке погиб один человек
Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:39
2022-05-16T12:02
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.Ранее информация о стрельбе в Рощино появилась в социальных сетях. Опубликовано видео, на котором около десяти молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двух из них имелись предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что выяснение отношений началось между пьяными местными жителями из-за женщины.Как уточнили РИА Новости в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями.По данным краевой прокуратуры, в результате инцидента также пострадали 17-летний подросток и 25-летний мужчина, столкновение произошло между местными жителями и неустановленными лицами. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие, "совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы". По предварительной информации ведомства, всего в конфликте принимали участие 12 человек.Полиция разыскивает участников и очевидцев инцидента, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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происшествия, россия, приморский край
01:39 16.05.2022 (обновлено: 12:02 16.05.2022)
 
При стрельбе в приморском поселке погиб один человек

При стрельбе в приморском поселке Рощино погиб один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Ранее информация о стрельбе в Рощино появилась в социальных сетях. Опубликовано видео, на котором около десяти молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двух из них имелись предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что выяснение отношений началось между пьяными местными жителями из-за женщины.
Как уточнили РИА Новости в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями.

"Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" проводят проверку по факту стрельбы на улице Ленинской. В результате мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, он скончался в больнице", — сообщил собеседник агентства.

По данным краевой прокуратуры, в результате инцидента также пострадали 17-летний подросток и 25-летний мужчина, столкновение произошло между местными жителями и неустановленными лицами. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие, "совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы". По предварительной информации ведомства, всего в конфликте принимали участие 12 человек.
Полиция разыскивает участников и очевидцев инцидента, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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