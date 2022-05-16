https://ria.ru/20220516/strelba-1788715689.html

При стрельбе в приморском поселке погиб один человек

При стрельбе в приморском поселке погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022

При стрельбе в приморском поселке погиб один человек

Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:39

2022-05-16T01:39

2022-05-16T12:02

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.Ранее информация о стрельбе в Рощино появилась в социальных сетях. Опубликовано видео, на котором около десяти молодых людей участвуют в конфликте на парковке, начинается стрельба. Минимум у двух из них имелись предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что выяснение отношений началось между пьяными местными жителями из-за женщины.Как уточнили РИА Новости в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями.По данным краевой прокуратуры, в результате инцидента также пострадали 17-летний подросток и 25-летний мужчина, столкновение произошло между местными жителями и неустановленными лицами. Участники применили огнестрельное и травматическое оружие, "совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы". По предварительной информации ведомства, всего в конфликте принимали участие 12 человек.Полиция разыскивает участников и очевидцев инцидента, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220513/diskoteka-1788363504.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, приморский край