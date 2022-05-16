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В США назвали неочевидный признак скорейшего краха американской империи - РИА Новости, 16.05.2022
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В США назвали неочевидный признак скорейшего краха американской империи
В США назвали неочевидный признак скорейшего краха американской империи - РИА Новости, 16.05.2022
В США назвали неочевидный признак скорейшего краха американской империи
Нехватка еды в США — предвестник скорого падения американской империи, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:38
2022-05-16T18:54
в мире
джо байден
восточная европа
техас
теннесси
миссури
айова
сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нехватка еды в США — предвестник скорого падения американской империи, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.Он напомнил, что президент страны Джо Байден во время пресс-конференции 24 марта предупредил о дефиците продуктов питания в Соединенных Штатах из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. По словам журналиста, прогноз главы Белого дома сбылся.Как уточнил телеведущий, в Техасе, Теннесси, Миссури, Айове и во многих других плотно заселенных регионах наблюдается дефицит смесей для новорожденных. При этом администрация Байдена не спешит решать эту существенную для страны проблему, заключил Карлсон.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие компании ушли из России.В то же время нарушение в цепочках поставок привело к экономическим проблемам в многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума.Кроме того, недавний опрос телеканала CNN показал, что оценка американцами положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов назвали принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html
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техас
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в мире, джо байден, восточная европа, техас, теннесси, миссури, айова, сша
18:38 16.05.2022 (обновлено: 18:54 16.05.2022)
 
В США назвали неочевидный признак скорейшего краха американской империи

Журналист Карлсон назвал нехватку еды в США признаком скорого краха американской империи

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нехватка еды в США — предвестник скорого падения американской империи, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Он напомнил, что президент страны Джо Байден во время пресс-конференции 24 марта предупредил о дефиците продуктов питания в Соединенных Штатах из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. По словам журналиста, прогноз главы Белого дома сбылся.

"Нехватка продовольствия — это историческое событие. Оно ниспровергает общественный строй, рушит империи. <…> Теперь мы столкнулись с отсутствием провианта. <…> На сегодняшний день по крайней мере 26 штатов сообщают, что в половине их розничных магазинов полностью закончились детские смеси", — рассказал он.

Как уточнил телеведущий, в Техасе, Теннесси, Миссури, Айове и во многих других плотно заселенных регионах наблюдается дефицит смесей для новорожденных. При этом администрация Байдена не спешит решать эту существенную для страны проблему, заключил Карлсон.
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В то же время нарушение в цепочках поставок привело к экономическим проблемам в многих странах. По информации Минтруда США, цены на топливо и продукты питания к концу марта увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Это также коснулось ставок по ипотечным кредитам, которые в апреле достигли двенадцатилетнего максимума.
Кроме того, недавний опрос телеканала CNN показал, что оценка американцами положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов назвали принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
 
В миреДжо БайденВосточная ЕвропаТехасТеннессиМиссуриАйоваСША
 
 
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