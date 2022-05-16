https://ria.ru/20220516/ssha-1788820706.html

США прошли точку невозврата в желании тотально доминировать, заявили в МИД

США прошли точку невозврата в желании тотально доминировать, заявили в МИД - РИА Новости, 16.05.2022

США прошли точку невозврата в желании тотально доминировать, заявили в МИД

Вашингтон прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить тотальное доминирование в мире, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:20

2022-05-16T15:20

2022-05-16T15:20

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вашингтон прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить тотальное доминирование в мире, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.В министерстве сообщили, что в понедельник прошло заседание коллегии МИД, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом – под предлогом ситуации на Украине – беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского"."Вашингтон, полностью подчинив себе "коллективный Запад", прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства", - говорится в сообщении.В МИД отметили, что своими действиями США "и их сателлиты" прямо попирают принципы Устава ООН, "включая уважение суверенного равенства государств, требуют признать за собой право вмешиваться во внутренние дела и применять силу в любой точке земного шара по своему усмотрению".

https://ria.ru/20220325/zapad-1780018728.html

https://ria.ru/20220316/zapad-1778488244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, оон