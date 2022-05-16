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В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022
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В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:01
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в мире
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол США.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, анатолий антонов
13:01 16.05.2022 (обновлено: 13:10 16.05.2022)
 
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым

Пресс-секретарь Путина Песков назвал отношение американских спецслужб к россиянам наглым

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол США.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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В миреСШАРоссияДмитрий ПесковАнатолий Антонов
 
 
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