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В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:01
2022-05-16T13:01
2022-05-16T13:10
в мире
сша
россия
дмитрий песков
анатолий антонов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол США.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков, анатолий антонов
13:01 16.05.2022 (обновлено: 13:10 16.05.2022)
В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым
Пресс-секретарь Путина Песков назвал отношение американских спецслужб к россиянам наглым