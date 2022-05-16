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В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым

В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022

В Кремле назвали отношение американских спецслужб к россиянам наглым

В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:01

2022-05-16T13:01

2022-05-16T13:10

в мире

сша

россия

дмитрий песков

анатолий антонов

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол США.

https://ria.ru/20220508/tomas-grinfild-1787543214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дмитрий песков, анатолий антонов