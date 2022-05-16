https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788912450.html

День 82-й спецоперации: режим тишины в районе "Азовстали" и вывоз раненых

День 82-й спецоперации: режим тишины в районе "Азовстали" и вывоз раненых - РИА Новости, 16.05.2022

День 82-й спецоперации: режим тишины в районе "Азовстали" и вывоз раненых

Минобороны России в понедельник сообщило о достижении договоренности с военными Украины на заводе "Азовсталь" о вывозе раненых в медучреждение в ДНР. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:49

2022-05-16T22:49

2022-05-16T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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одкб

евросоюз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны России в понедельник сообщило о достижении договоренности с военными Украины на заводе "Азовсталь" о вывозе раненых в медучреждение в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииПо данным российского Минобороны, ракеты воздушного базирования за сутки поразили 2 украинских пункта управления, 16 районов сосредоточения живой силы и техники, 8 долговременных огневых точек и 5 ракетно-артиллерийских складов у Красного Лимана в Харьковской области, Владимировки и Константиновки в ДНР и Берестового в ЛНР. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов и выведены из строя 78 единиц военной техники. Кроме того, в районе острова Змеиный близ берега Одесской области сбит украинский самолет Су-24.Как сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, поселок Новозвановка к югу от города Попасная перешел под контроль Народной милиции ЛНР.Российским военным, отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса, вручили госнаграды. Орденами и медалями наградили более 20 солдат, сержантов и офицеров Западного военного округа.Также в понедельник президент РФ Владимир Путин подробно проинформировал коллег по ОДКБ о ходе спецоперации на Украине. При этом, как рассказал генсек организации Станислав Зась, вопрос об использовании сил ОДКБ на Украине на саммите не ставился.Вывоз раненых с "Азовстали"Минобороны РФ сообщило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых.В районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских военных везут в больницу в Новоазовске Донецкой Народной Республики "для оказания им всей необходимой помощи", уточнили в министерстве.Провокация УкраиныСпецслужбы Украины в понедельник подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС РФ в применении отравляющих веществ, сообщили в Минобороны РФ. В 13.35 в районе Мазановки в ДНР был произведен подрыв заранее заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры. В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около километра, которое сместилось в сторону Краматорска.Также в понедельник народная милиция ЛНР заявила, что в районе завода "Заря" найдены свидетельства присутствия инструкторов из США и Польши, руководивших обороной Рубежного и завода.Военная помощь и санкцииГлавы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до 2 миллиардов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше, указал Боррель.Кроме того, в понедельник стало известно, что главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, намерены продолжат дискуссии, сообщил Боррель.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

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Гуманитарная помощь от российских военных жителям Чернобаевки в Херсонской области ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Чернобаевки в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-16T22:49 true PT0M19S

Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР 2022-05-16T22:49 true PT0M13S

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Наталья Макарова

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