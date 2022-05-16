https://ria.ru/20220516/sotrudnichestvo-1788719633.html

Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией

Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией - РИА Новости, 16.05.2022

Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией

Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:48

2022-05-16T04:48

2022-05-16T10:02

в мире

иран

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/neft-1788559069.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, россия