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Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией - РИА Новости, 16.05.2022
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:48
2022-05-16T04:48
2022-05-16T10:02
в мире
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/neft-1788559069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия
04:48 16.05.2022 (обновлено: 10:02 16.05.2022)
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
Посол Ирана Джалали заявил, что военное сотрудничество является частью отношений с Россией