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Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией - РИА Новости, 16.05.2022
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Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией - РИА Новости, 16.05.2022
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:48
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в мире
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники", - сказал посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, иран, россия
04:48 16.05.2022 (обновлено: 10:02 16.05.2022)
 
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией

Посол Ирана Джалали заявил, что военное сотрудничество является частью отношений с Россией

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие Тегерана и Москвы в военной сфере не ограничивается закупкой военной техники, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 16:56В мире
Иран не будет и не может конкурировать с Россией на мировом нефтяном рынке
 
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