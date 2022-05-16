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NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022
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NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали
Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военнослужащих сил специальных операций для противодействия местной... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:41
2022-05-16T19:37
в мире
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военнослужащих сил специальных операций для противодействия местной террористической группировке "Аш-Шабаб", сообщила газета New York Times.Восточноафриканская миссия, в которой принимали участие 700 американских "коммандос", была практически свернута предшественником Байдена Дональдом Трампом.Байден, по данным издания, также одобрил запрос Пентагона разрешить удары по "дюжине" подозреваемых лидеров "Аш-Шабаб" - сомалийской группировке, которая, по американским оценкам, насчитывает в своих рядах до 10 тысяч боевиков и позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, министерство обороны сша, джо байден
18:41 16.05.2022 (обновлено: 19:37 16.05.2022)
 
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали

New York Times: Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военных

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военнослужащих сил специальных операций для противодействия местной террористической группировке "Аш-Шабаб", сообщила газета New York Times.
Восточноафриканская миссия, в которой принимали участие 700 американских "коммандос", была практически свернута предшественником Байдена Дональдом Трампом.
"Президент Байден подписал указ, дающий военным полномочия снова разместить сотни военнослужащих сил специальных операций на территории Сомали", - сказано в публикации со ссылкой на четырех чиновников, не названных по имени и должности.
Байден, по данным издания, также одобрил запрос Пентагона разрешить удары по "дюжине" подозреваемых лидеров "Аш-Шабаб" - сомалийской группировке, которая, по американским оценкам, насчитывает в своих рядах до 10 тысяч боевиков и позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Хассан Шейх Махмуд - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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СМИ: Хасан Шейх Махмуд принес присягу президента Сомали
 
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