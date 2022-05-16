https://ria.ru/20220516/somali-1788879293.html
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали
Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военнослужащих сил специальных операций для противодействия местной... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:41
2022-05-16T18:41
2022-05-16T19:37
в мире
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военнослужащих сил специальных операций для противодействия местной террористической группировке "Аш-Шабаб", сообщила газета New York Times.Восточноафриканская миссия, в которой принимали участие 700 американских "коммандос", была практически свернута предшественником Байдена Дональдом Трампом.Байден, по данным издания, также одобрил запрос Пентагона разрешить удары по "дюжине" подозреваемых лидеров "Аш-Шабаб" - сомалийской группировке, которая, по американским оценкам, насчитывает в своих рядах до 10 тысяч боевиков и позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, джо байден
18:41 16.05.2022 (обновлено: 19:37 16.05.2022)
NYT: Байден подписал указ о возвращении сотен военных США в Сомали
New York Times: Байден подписал указ, разрешающий Пентагону вернуть в Сомали сотни военных