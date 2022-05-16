Рейтинг@Mail.ru
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/sk-1788753385.html
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР
Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:08
2022-05-16T11:08
россия
луганская народная республика
попасная
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм практически уничтожен, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям украинских националистов, разместивших свои огневые точки в Никольском храме с вековой историей. По данным журналистов, работающих в городе Попасной ЛНР, украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут установлены все причастные к случившемуся.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788705276.html
россия
луганская народная республика
попасная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), в мире
11:08 16.05.2022
 
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР

СК оценит действия украинских боевиков, разместивших огневые точки в храме в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм практически уничтожен, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям украинских националистов, разместивших свои огневые точки в Никольском храме с вековой историей. По данным журналистов, работающих в городе Попасной ЛНР, украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено", - сказали в ведомстве.
Разрушенный дом в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 21:34Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Золотое-5, сообщили в ЛНР
В СК РФ подчеркнули, что во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут установлены все причастные к случившемуся.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала