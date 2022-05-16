https://ria.ru/20220516/sk-1788753385.html
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР
Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:08
2022-05-16T11:08
2022-05-16T11:08
россия
луганская народная республика
попасная
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм практически уничтожен, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям украинских националистов, разместивших свои огневые точки в Никольском храме с вековой историей. По данным журналистов, работающих в городе Попасной ЛНР, украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут установлены все причастные к случившемуся.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788705276.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), в мире
СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР
СК оценит действия украинских боевиков, разместивших огневые точки в храме в ЛНР