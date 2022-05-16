https://ria.ru/20220516/sk-1788753385.html

СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР

СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022

СК оценит действия националистов, разместивших огневые точки в храме в ЛНР

Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:08

2022-05-16T11:08

2022-05-16T11:08

россия

луганская народная республика

попасная

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские следователи оценят действия украинских националистов в ЛНР, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей - в результате храм практически уничтожен, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следователи СК РФ дадут правовую оценку действиям украинских националистов, разместивших свои огневые точки в Никольском храме с вековой историей. По данным журналистов, работающих в городе Попасной ЛНР, украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что во взаимодействии с коллегами из республиканских правоохранительных органов будут установлены все причастные к случившемуся.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788705276.html

россия

луганская народная республика

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), в мире