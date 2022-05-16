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Воронежский завод объявившего об уходе Siemens обеспечен заказами до осени - РИА Новости, 16.05.2022
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Воронежский завод объявившего об уходе Siemens обеспечен заказами до осени
Воронежский завод объявившего об уходе Siemens обеспечен заказами до осени - РИА Новости, 16.05.2022
Воронежский завод объявившего об уходе Siemens обеспечен заказами до осени
Воронежский завод "Сименс Трансформаторы" обеспечен заказами как минимум до осени, при этом готовится новая схема управления предприятием, сообщил в понедельник РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:39
2022-05-16T11:42
экономика
siemens
санкции в отношении россии
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Воронежский завод "Сименс Трансформаторы" обеспечен заказами как минимум до осени, при этом готовится новая схема управления предприятием, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.В минувший четверг немецкий концерн Siemens объявил, что на фоне ситуации с Украиной принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России, но сообщала, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.Власти Воронежской области, где расположен завод "Сименс Трансформаторы", заявили РИА Новости, что нужно время для оценки последствий ухода концерна из региона."Так вот что касается воронежского завода: заказов хватает (как минимум до осени), порядка 80% отгрузки идет на внутренний, российский, рынок. Также прорабатывается новая схема управления предприятием, при которой оно продолжит свою стабильную работу на воронежской земле. Так как схема вариативна, деталей пока сообщить не могу. Но, поверьте, там всё достаточно оптимистично", - написал Гусев.Губернатор отметил, что грамотные управленческие решения позволяют минимизировать риски или вовсе их устранить.Концерн Siemens AG открыл завод ООО "Сименс Трансформаторы" под Воронежем в начале 2012 года, объем инвестиций в проект составил около 50 миллионов евро.
https://ria.ru/20220513/ukhod-1788390425.html
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экономика, siemens, санкции в отношении россии
11:39 16.05.2022 (обновлено: 11:42 16.05.2022)
 
Воронежский завод объявившего об уходе Siemens обеспечен заказами до осени

Воронежский завод объявившего об уходе из России Siemens обеспечен заказами до осени

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Воронежский завод "Сименс Трансформаторы" обеспечен заказами как минимум до осени, при этом готовится новая схема управления предприятием, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.
В минувший четверг немецкий концерн Siemens объявил, что на фоне ситуации с Украиной принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России, но сообщала, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.
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Власти Воронежской области, где расположен завод "Сименс Трансформаторы", заявили РИА Новости, что нужно время для оценки последствий ухода концерна из региона.
"Так вот что касается воронежского завода: заказов хватает (как минимум до осени), порядка 80% отгрузки идет на внутренний, российский, рынок. Также прорабатывается новая схема управления предприятием, при которой оно продолжит свою стабильную работу на воронежской земле. Так как схема вариативна, деталей пока сообщить не могу. Но, поверьте, там всё достаточно оптимистично", - написал Гусев.
Губернатор отметил, что грамотные управленческие решения позволяют минимизировать риски или вовсе их устранить.
Концерн Siemens AG открыл завод ООО "Сименс Трансформаторы" под Воронежем в начале 2012 года, объем инвестиций в проект составил около 50 миллионов евро.
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