12:09 16.05.2022 (обновлено: 15:56 16.05.2022)
Мундепа Штейн объявили в розыск
МВД объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн, следует из базы ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь — не уточняется.
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На прошлой неделе источник сообщил РИА Новости, что правоохранители начали проверку в отношении Штейн за распространение фейков о российской армии.
Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России — лишение свободы на срок до 15 лет.
Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы арестовал ее на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.
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