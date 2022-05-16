https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html

Мундепа Штейн объявили в розыск

Мундепа Штейн объявили в розыск - РИА Новости, 16.05.2022

Мундепа Штейн объявили в розыск

МВД России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:09

2022-05-16T12:09

2022-05-16T15:56

россия

происшествия

вооруженные силы рф

москва

московский городской суд

людмила штейн (депутат)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь — не уточняется.На прошлой неделе источник сообщил РИА Новости, что правоохранители начали проверку в отношении Штейн за распространение фейков о российской армии.Максимальное наказание по этой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России — лишение свободы на срок до 15 лет.Преображенский суд Москвы в августе назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. В декабре Тверской суд Москвы арестовал ее на 14 суток по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики.

https://ria.ru/20220513/rozysk-1788431284.html

https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, вооруженные силы рф, москва, московский городской суд, людмила штейн (депутат)