https://ria.ru/20220516/shkola-1788738150.html

Школам рекомендовали проводить последние звонки очно

Школам рекомендовали проводить последние звонки очно - РИА Новости, 16.05.2022

Школам рекомендовали проводить последние звонки очно

Минпросвещения РФ рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера 25 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:56

2022-05-16T09:56

2022-05-16T10:16

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера 25 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая. Где-то 25 мая, где-то раньше. (Рекомендуем) очно проводить во всех школах нашей страны. Там, где обстоятельства того требуют, это связано в том числе и с различными ограничениями коронавируса, хотя все школы работают в очном режиме, могут звонки проходить чуть раньше… мы рекомендуем проведение выпускного вечера 25 июня", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.Министр отметил, что невозможно представить завершение учебного года в российской школе без празднования последнего звонка и выпускных вечеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784507699.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование