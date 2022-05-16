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Школам рекомендовали проводить последние звонки очно - РИА Новости, 16.05.2022
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Школам рекомендовали проводить последние звонки очно
Школам рекомендовали проводить последние звонки очно - РИА Новости, 16.05.2022
Школам рекомендовали проводить последние звонки очно
Минпросвещения РФ рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера 25 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:56
2022-05-16T10:16
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера 25 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая. Где-то 25 мая, где-то раньше. (Рекомендуем) очно проводить во всех школах нашей страны. Там, где обстоятельства того требуют, это связано в том числе и с различными ограничениями коронавируса, хотя все школы работают в очном режиме, могут звонки проходить чуть раньше… мы рекомендуем проведение выпускного вечера 25 июня", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.Министр отметил, что невозможно представить завершение учебного года в российской школе без празднования последнего звонка и выпускных вечеров.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
09:56 16.05.2022 (обновлено: 10:16 16.05.2022)
 
Школам рекомендовали проводить последние звонки очно

Минпросвещения порекомендовало школам проводить последние звонки очно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчительница в школьном кабинете
Учительница в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера 25 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая. Где-то 25 мая, где-то раньше. (Рекомендуем) очно проводить во всех школах нашей страны. Там, где обстоятельства того требуют, это связано в том числе и с различными ограничениями коронавируса, хотя все школы работают в очном режиме, могут звонки проходить чуть раньше… мы рекомендуем проведение выпускного вечера 25 июня", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.
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