https://ria.ru/20220516/sherin-1788728666.html
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:39
2022-05-16T08:39
2022-05-16T08:39
политика
лдпр
александр шерин
госдума рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии."Действительно озвучил свое намерение участвовать в этом процессе (выборе председателя ЛДПР) в качестве одного из кандидатов", - рассказал Шерин РИА Новости.Также он сообщил, что на данный момент остается членом высшего совета партии - органа, который избирается на съезде."Выходить из высшего совета или из ЛДПР не буду", - добавил он, отметив, что не знает о позиции на этот счет других членов высшего совета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, александр шерин, госдума рф
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин выдвинул свою кандидатуру на пост председателя
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии.
"Действительно озвучил свое намерение участвовать в этом процессе (выборе председателя ЛДПР) в качестве одного из кандидатов", - рассказал Шерин РИА Новости.
Также он сообщил, что на данный момент остается членом высшего совета партии - органа, который избирается на съезде.
"Выходить из высшего совета или из ЛДПР
не буду", - добавил он, отметив, что не знает о позиции на этот счет других членов высшего совета.