Рейтинг@Mail.ru
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/sherin-1788728666.html
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:39
2022-05-16T08:39
политика
лдпр
александр шерин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/79/1551167927_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_d85f66b5b13087fad50c58ef5f19ccfc.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии."Действительно озвучил свое намерение участвовать в этом процессе (выборе председателя ЛДПР) в качестве одного из кандидатов", - рассказал Шерин РИА Новости.Также он сообщил, что на данный момент остается членом высшего совета партии - органа, который избирается на съезде."Выходить из высшего совета или из ЛДПР не буду", - добавил он, отметив, что не знает о позиции на этот счет других членов высшего совета.
https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/79/1551167927_0:0:2691:2019_1920x0_80_0_0_c81f83fd7da355dd9ec9635a9626cb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лдпр, александр шерин, госдума рф
08:39 16.05.2022
 
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии

Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин выдвинул свою кандидатуру на пост председателя

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии.
"Действительно озвучил свое намерение участвовать в этом процессе (выборе председателя ЛДПР) в качестве одного из кандидатов", - рассказал Шерин РИА Новости.
Также он сообщил, что на данный момент остается членом высшего совета партии - органа, который избирается на съезде.
"Выходить из высшего совета или из ЛДПР не буду", - добавил он, отметив, что не знает о позиции на этот счет других членов высшего совета.
Врио главы фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий на поминках по случаю 40 дней со смерти Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 09:52
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
 
ПолитикаЛДПРАлександр ШеринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала