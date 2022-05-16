https://ria.ru/20220516/sherin-1788728666.html

Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии

Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022

Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии

Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:39

2022-05-16T08:39

2022-05-16T08:39

политика

лдпр

александр шерин

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии."Действительно озвучил свое намерение участвовать в этом процессе (выборе председателя ЛДПР) в качестве одного из кандидатов", - рассказал Шерин РИА Новости.Также он сообщил, что на данный момент остается членом высшего совета партии - органа, который избирается на съезде."Выходить из высшего совета или из ЛДПР не буду", - добавил он, отметив, что не знает о позиции на этот счет других членов высшего совета.

https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, лдпр, александр шерин, госдума рф