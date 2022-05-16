https://ria.ru/20220516/shell-1788818043.html

АЗС Shell прекращают работу в России

АЗС Shell прекращают работу в России - РИА Новости, 16.05.2022

АЗС Shell прекращают работу в России

Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:13

2022-05-16T15:13

2022-05-16T15:13

экономика

россия

shell

лукойл

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам представитель компании."На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", - сказал представитель Shell.Программа лояльности на заправках Shell прекращает работу с 20 мая.Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит "Лукойл"."Лукойл" в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

https://ria.ru/20220513/nordic-1788306753.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, shell, лукойл, федеральная антимонопольная служба (фас россии)