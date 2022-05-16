https://ria.ru/20220516/shell-1788818043.html
АЗС Shell прекращают работу в России
АЗС Shell прекращают работу в России - РИА Новости, 16.05.2022
АЗС Shell прекращают работу в России
Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:13
2022-05-16T15:13
2022-05-16T15:13
экономика
россия
shell
лукойл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254138_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6f482fce7662460b4bc77dcef4476636.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам представитель компании."На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", - сказал представитель Shell.Программа лояльности на заправках Shell прекращает работу с 20 мая.Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит "Лукойл"."Лукойл" в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
https://ria.ru/20220513/nordic-1788306753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254138_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_8b7461cfc491054c7a35b7c5e384b31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, shell, лукойл, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
АЗС Shell прекращают работу в России
Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России