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АЗС Shell прекращают работу в России - РИА Новости, 16.05.2022
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АЗС Shell прекращают работу в России
АЗС Shell прекращают работу в России - РИА Новости, 16.05.2022
АЗС Shell прекращают работу в России
Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:13
2022-05-16T15:13
экономика
россия
shell
лукойл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам представитель компании."На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", - сказал представитель Shell.Программа лояльности на заправках Shell прекращает работу с 20 мая.Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит "Лукойл"."Лукойл" в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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экономика, россия, shell, лукойл, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
15:13 16.05.2022
 
АЗС Shell прекращают работу в России

Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция Shell в Москве
Автозаправочная станция Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция Shell в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам представитель компании.
"На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", - сказал представитель Shell.
Программа лояльности на заправках Shell прекращает работу с 20 мая.
Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит "Лукойл".
"Лукойл" в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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