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Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом

Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом - РИА Новости, 16.05.2022

Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом

Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:07

2022-05-16T14:07

2022-05-16T14:07

россия

донбасс

донецкая народная республика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, заявил глава республики Олег Николаев.По его словам, в ближайшие две недели представители Чувашии в составе делегации Минпрома РФ посетят Донбасс, чтобы наладить прямые кооперационные связи, а также оценить потребности в помощи, которую республика может оказать ДНР в восстановлении и возвращении к мирной жизни."Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

россия

донбасс

донецкая народная республика

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россия, донбасс, донецкая народная республика, telegram (приложение)