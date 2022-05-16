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Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом - РИА Новости, 16.05.2022
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Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом
Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом - РИА Новости, 16.05.2022
Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом
Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:07
2022-05-16T14:07
россия
донбасс
донецкая народная республика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, заявил глава республики Олег Николаев.По его словам, в ближайшие две недели представители Чувашии в составе делегации Минпрома РФ посетят Донбасс, чтобы наладить прямые кооперационные связи, а также оценить потребности в помощи, которую республика может оказать ДНР в восстановлении и возвращении к мирной жизни."Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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россия, донбасс, донецкая народная республика, telegram (приложение)
14:07 16.05.2022
 
Чувашия возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом

Глава Чувашии Николаев: республика возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, заявил глава республики Олег Николаев.
По его словам, в ближайшие две недели представители Чувашии в составе делегации Минпрома РФ посетят Донбасс, чтобы наладить прямые кооперационные связи, а также оценить потребности в помощи, которую республика может оказать ДНР в восстановлении и возвращении к мирной жизни.
"Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
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