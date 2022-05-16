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Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР
Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:13
2022-05-16T13:13
2022-05-16T13:13
специальная военная операция на украине
общество
курская область
донецкая народная республика
первомайский район
вооруженные силы рф
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт."Мы направляли делегацию Курской области на территорию Донецкой Народной Республики на освобождённые территории в том числе. Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе", - сказал Старовойт на оперативном совещании.Специалисты из Курской области окажут району необходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года."Сейчас концентрируем своё внимание на помощь району в части подготовки к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений. Нам необходимо помочь району подготовиться к 1 сентября, дети должны пойти в школу", - добавил глава региона.Первомайский (першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Мангуш. Население — более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220516/deti-1788774442.html
https://ria.ru/20220516/kherson-1788765130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , вооруженные силы рф, роман старовойт
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР
Губернатор Старовойт: Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР