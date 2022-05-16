https://ria.ru/20220516/shefstvo-1788784910.html

Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР

Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР - РИА Новости, 16.05.2022

Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР

Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:13

2022-05-16T13:13

2022-05-16T13:13

специальная военная операция на украине

общество

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

вооруженные силы рф

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт."Мы направляли делегацию Курской области на территорию Донецкой Народной Республики на освобождённые территории в том числе. Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе", - сказал Старовойт на оперативном совещании.Специалисты из Курской области окажут району необходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года."Сейчас концентрируем своё внимание на помощь району в части подготовки к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений. Нам необходимо помочь району подготовиться к 1 сентября, дети должны пойти в школу", - добавил глава региона.Первомайский (першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Мангуш. Население — более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220516/deti-1788774442.html

https://ria.ru/20220516/kherson-1788765130.html

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , вооруженные силы рф, роман старовойт