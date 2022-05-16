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Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/shefstvo-1788784910.html
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР
Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:13
2022-05-16T13:13
специальная военная операция на украине
общество
курская область
донецкая народная республика
первомайский район
вооруженные силы рф
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт."Мы направляли делегацию Курской области на территорию Донецкой Народной Республики на освобождённые территории в том числе. Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе", - сказал Старовойт на оперативном совещании.Специалисты из Курской области окажут району необходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года."Сейчас концентрируем своё внимание на помощь району в части подготовки к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений. Нам необходимо помочь району подготовиться к 1 сентября, дети должны пойти в школу", - добавил глава региона.Первомайский (першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Мангуш. Население — более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220516/deti-1788774442.html
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курская область
донецкая народная республика
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общество, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , вооруженные силы рф, роман старовойт
13:13 16.05.2022
 
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР

Губернатор Старовойт: Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мая – РИА Новости. Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой народной республики и уже направила туда специалистов, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Мы направляли делегацию Курской области на территорию Донецкой Народной Республики на освобождённые территории в том числе. Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе", - сказал Старовойт на оперативном совещании.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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В Крыму помогут детям из Запорожской области с тяжелыми заболеваниями
Специалисты из Курской области окажут району необходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года.
"Сейчас концентрируем своё внимание на помощь району в части подготовки к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений. Нам необходимо помочь району подготовиться к 1 сентября, дети должны пойти в школу", - добавил глава региона.
Первомайский (першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр — пгт Мангуш. Население — более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьДонецкая Народная РеспубликаПервомайский районВооруженные силы РФРоман Старовойт
 
 
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