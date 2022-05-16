https://ria.ru/20220516/sderzhivanie-1788718222.html

Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса

Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса - РИА Новости, 16.05.2022

Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса

России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:28

2022-05-16T03:28

2022-05-16T04:09

россия

нато

финляндия

швеция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/95/1550459509_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bd8511c5a3958b5d23754ca56c04f108.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию, а также оснастить "Калибры" и "Искандеры" на западном направлении ядерными боезарядами, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.По его оценке, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами "Калибр" с последующим базированием в северо-западных регионах страны.Уже сегодня Совету безопасности России следует начать проработку возможных ответных шагов."Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры - необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html

россия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, нато, финляндия, швеция, в мире