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Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса - РИА Новости, 16.05.2022
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Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса
Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса - РИА Новости, 16.05.2022
Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса
России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T03:28
2022-05-16T04:09
россия
нато
финляндия
швеция
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию, а также оснастить "Калибры" и "Искандеры" на западном направлении ядерными боезарядами, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.По его оценке, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами "Калибр" с последующим базированием в северо-западных регионах страны.Уже сегодня Совету безопасности России следует начать проработку возможных ответных шагов."Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры - необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
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россия, нато, финляндия, швеция, в мире
03:28 16.05.2022 (обновлено: 04:09 16.05.2022)
 
Эксперт рассказал, что поможет России сдержать НАТО при расширении альянса

Эксперт Коротченко: тактическое ядерное оружие должно стать основой сдерживания НАТО

© Фото : Минобороны РФПуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Пуск баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию, а также оснастить "Калибры" и "Искандеры" на западном направлении ядерными боезарядами, заявил в беседе с РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его оценке, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.
"Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину - ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО", - сказал Коротченко.
По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами "Калибр" с последующим базированием в северо-западных регионах страны.
Уже сегодня Совету безопасности России следует начать проработку возможных ответных шагов.
"Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры - необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны", - подчеркнул эксперт.
Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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