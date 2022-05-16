https://ria.ru/20220516/sarukhanov-1788873224.html

"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям

"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям - РИА Новости, 16.05.2022

"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям

Игорь Саруханов заявил о готовности к новым отношениям. Он отметил, что его сердце сейчас свободно. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:24

2022-05-16T18:24

2022-05-16T18:24

шоубиз

знаменитости

игорь саруханов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Игорь Саруханов заявил о готовности к новым отношениям. Он отметил, что его сердце сейчас свободно.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что не против завести с избранницей ребенка, но жениться на будущей возлюбленной не готов.Саруханов был несколько раз женат, но вторые половинки не выдерживали натиска поклонниц, которые поджидали музыканта возле дома и звонили по телефону, говорится в сообщении. Сам артист отмечает, что произведения, созданные во время влюбленности, отличаются от остальных.Недавно артист в качестве специального гостя принял участие в шоу "Маска". В костюме Мишки он исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".

https://ria.ru/20220516/shulgina-1788855261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, игорь саруханов, шоу-бизнес