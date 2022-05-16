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"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
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"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям
"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям - РИА Новости, 16.05.2022
"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям
Игорь Саруханов заявил о готовности к новым отношениям. Он отметил, что его сердце сейчас свободно. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:24
2022-05-16T18:24
шоубиз
знаменитости
игорь саруханов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Игорь Саруханов заявил о готовности к новым отношениям. Он отметил, что его сердце сейчас свободно.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что не против завести с избранницей ребенка, но жениться на будущей возлюбленной не готов.Саруханов был несколько раз женат, но вторые половинки не выдерживали натиска поклонниц, которые поджидали музыканта возле дома и звонили по телефону, говорится в сообщении. Сам артист отмечает, что произведения, созданные во время влюбленности, отличаются от остальных.Недавно артист в качестве специального гостя принял участие в шоу "Маска". В костюме Мишки он исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".
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знаменитости, игорь саруханов, шоу-бизнес
18:24 16.05.2022
 
"Сердце свободно": Саруханов заявил о готовности к новым отношениям

Саруханов заявил о готовности к новым отношениям и желании завести ребенка

© Sputnik / Перейти в фотобанкПевец Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певец Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Игорь Саруханов заявил о готовности к новым отношениям. Он отметил, что его сердце сейчас свободно.
"Свободно сердце. Свободно, девочки. Свободно!" — эмоционально сообщил музыкант.
В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что не против завести с избранницей ребенка, но жениться на будущей возлюбленной не готов.

"Вот вне брака все собраны, тактичны, все ведут себя хорошо, как только брак, начинается: "Ты где был, ты где“ и так далее", — пожаловался артист.

Саруханов был несколько раз женат, но вторые половинки не выдерживали натиска поклонниц, которые поджидали музыканта возле дома и звонили по телефону, говорится в сообщении. Сам артист отмечает, что произведения, созданные во время влюбленности, отличаются от остальных.
"Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви и ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая", — признался Саруханов.
Недавно артист в качестве специального гостя принял участие в шоу "Маска". В костюме Мишки он исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".
Лиана Шульгина - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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