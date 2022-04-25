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Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220425/maska-1785258098.html
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора - РИА Новости, 25.04.2022
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора
Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил песню группы Nickelback How You Remind... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:37
2022-04-25T10:37
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
шоу "маска"
игорь саруханов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил песню группы Nickelback How You Remind Me.Члены жюри заранее отгадали артиста, отметив, что у него прекрасные вокальные данные.Во втором полуфинале шоу появились также два звездных гостя. Игорь Саруханов в костюме Мишки исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".Алиса Мон появилась в костюме Кошечки и спела "Вечную любовь" Шарля Азнавура.В финал проекта вышли четыре персонажа: Анубис, Дракон, Пчела и Монстрик. Заключительный выпуск шоу пройдет 1 мая 2022 года.
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знаменитости, шоу-бизнес, шоу "маска", игорь саруханов
10:37 25.04.2022
 
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора

Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска" в костюме Мухомора

© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВЕвгений Дятлов на шоу "Маска"
Евгений Дятлов на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил песню группы Nickelback How You Remind Me.
Члены жюри заранее отгадали артиста, отметив, что у него прекрасные вокальные данные.

"Я думаю, что после этого проекта ему надо обязательно задуматься о том, чтобы записать как минимум свой первый альбом. Если вы это вздумаете сделать – обращайтесь, я с удовольствием вам помогу с этим. Вы действительно невероятно талантливы, ваш голос очень красивый", – отметил Филипп Киркоров.

© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВЕвгений Дятлов на шоу "Маска"
Евгений Дятлов на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВ
Во втором полуфинале шоу появились также два звездных гостя. Игорь Саруханов в костюме Мишки исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВИгорь Саруханов на шоу "Маска"
Игорь Саруханов на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВ
Алиса Мон появилась в костюме Кошечки и спела "Вечную любовь" Шарля Азнавура.
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВАлиса Мон на шоу "Маска"
Алиса Мон на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой компании НТВ
В финал проекта вышли четыре персонажа: Анубис, Дракон, Пчела и Монстрик. Заключительный выпуск шоу пройдет 1 мая 2022 года.
Шоу Маска, 3 сезон
24 апреля, 08:00Шоубиз
Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети
 
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