https://ria.ru/20220425/maska-1785258098.html
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора - РИА Новости, 25.04.2022
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора
Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил песню группы Nickelback How You Remind... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:37
2022-04-25T10:37
2022-04-25T10:37
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
шоу "маска"
игорь саруханов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил песню группы Nickelback How You Remind Me.Члены жюри заранее отгадали артиста, отметив, что у него прекрасные вокальные данные.Во втором полуфинале шоу появились также два звездных гостя. Игорь Саруханов в костюме Мишки исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".Алиса Мон появилась в костюме Кошечки и спела "Вечную любовь" Шарля Азнавура.В финал проекта вышли четыре персонажа: Анубис, Дракон, Пчела и Монстрик. Заключительный выпуск шоу пройдет 1 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, шоу "маска", игорь саруханов
Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора
Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска" в костюме Мухомора
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Евгений Дятлов выбыл из шоу "Маска". Он скрывался в костюме Мухомора. В своем заключительном выступлении актер исполнил
песню группы Nickelback How You Remind Me.
Члены жюри заранее отгадали артиста, отметив, что у него прекрасные вокальные данные.
"Я думаю, что после этого проекта ему надо обязательно задуматься о том, чтобы записать как минимум свой первый альбом. Если вы это вздумаете сделать – обращайтесь, я с удовольствием вам помогу с этим. Вы действительно невероятно талантливы, ваш голос очень красивый", – отметил Филипп Киркоров.
Во втором полуфинале шоу появились также два звездных гостя. Игорь Саруханов в костюме Мишки исполнил песню Элджея и Feduk "Розовое вино".
Алиса Мон появилась в костюме Кошечки и спела "Вечную любовь" Шарля Азнавура.
В финал проекта вышли четыре персонажа: Анубис, Дракон, Пчела и Монстрик. Заключительный выпуск шоу пройдет 1 мая 2022 года.