Новое разоблачение на "Маске": стало известно имя Мухомора

"Я думаю, что после этого проекта ему надо обязательно задуматься о том, чтобы записать как минимум свой первый альбом. Если вы это вздумаете сделать – обращайтесь, я с удовольствием вам помогу с этим. Вы действительно невероятно талантливы, ваш голос очень красивый", – отметил Филипп Киркоров.